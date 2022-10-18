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垃圾桶找食物！7歲女童體重僅13公斤　愛的小手猛打...狠父下場曝

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲高雄一女童疑遭繼父施虐。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名9歲的女童2年前被學校老師發現身上常有新舊傷痕、體重過輕營養不良，有發展遲緩的情形，經通報後警方查出是女童的林姓繼父，不僅會以愛的小手教訓女童，還把女童倒立懸空，甚至不讓她吃飯。林姓繼父被法院一審依妨害幼童發育罪，判處徒刑4年2月，女童的黃姓生母一度被懷疑知情不報或一起動手，但檢方偵查後發現，女童的生活起居都是繼父負責，生母發現女童身上有傷後會和繼父吵架，也曾帶女童到多家醫院就醫，因此將生母不起訴處分。

判決指出，這名女童（案發時7歲）的生母是是2018年與林男再婚，兩人婚後又生下一名女嬰，學校老師發現女童相當瘦弱，身上還常常出現圓形的傷痕，而且女童長期處於飢餓狀態，以致營養不良、有貧血、體重過輕，2020年被安置時，體重僅13.5公斤，換算生長曲線約在同齡女童之0.02%，較同齡女童之平均體重嚴重低下，已造成生長發育遲緩結果，且女童因長期飢餓難耐，以致在外偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食以維生存，嚴重影響其身心發展。

學校通報社福單位和警方介入後，查出女童的林姓繼父涉嫌經常以「愛的小手」毆打女童，甚至於還曾經大力掐住女童脖子，害她差點窒息，誇張的是林男還曾抓住女童的雙腳，把她頭下腳上的搖晃，檢、警調查後，將林男依照家暴法和傷害罪起訴。

法院審理時，林男辯稱不知道女童的傷勢是怎麼來的，但因為他的經濟狀況不佳，所以女童才會挨餓營養不良，不是刻意不給她飯吃，拿「愛的小手」只有打女童小腿，她脖子也只是嚇嚇她，輕輕含著沒出力，女童身上傷痕、疤痕不是他造成的；女童的黃姓生母也證稱，林男從不打小孩，也沒看過他打小孩。

但法官審酌女童的證詞和相關事證後，認為林男身為女童主要照顧者，卻一再辯稱不知該傷勢及掐痕從何而來，因此依妨害幼童發育罪，判處徒刑4年2月，全案可上訴。

黃姓生母部分也一度被認為有參與施虐，但檢方偵查發現，女童的生活起居都是繼父負責，生母則負責新生的女嬰，生母發現女童身上有傷後會和繼父吵架追問，也曾帶女童到多家醫院就醫，認定她未參與虐兒，將她不起訴處分。

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