狠繼父持金屬衣架猛K　3歲童眼球破裂險失明！母縱容也判刑

▲狠心繼父因3歲童不服管教，竟長期毆打男童，還以金屬衣架揮打男童的眼睛，導致男童差點失明。（示意圖／123RF）

記者翁子皓／高雄報導

丘男與陳女結婚後，收養陳女的幼子當養子，不料卻因男童不服管教，多次毆打男童，甚至拿金屬衣架毆打男童眼部，導致對方眼睛受傷嚴重，差點失明，男童生母卻冷眼旁觀。台灣高院高雄分院近日審結，依對兒童犯傷害罪，改判丘男有期徒刑2年9月，陳女則維持原判，2年有期徒刑、緩刑5年。

判決書指出，丘男與陳女結婚後，決定收養陳女的3歲幼子，並讓他改姓丘，2021年3月到4月間的某日，丘男因男童調皮難以管教，一怒之下徒手用力拉扯男童的左手，導致男童手臂骨折。陳女見親生兒子遭老公拉扯，卻只是在一旁觀望，沒有去保護男童。

丘男同年5月到6月間，再次因男童調皮，彎折、拉扯對方的右手，導致男童右手有挫傷、骨折、骨骺錯位滑脫等傷害。陳女一樣冷眼旁觀，默許老公對兒子做出暴行。

丘男同年7月到8月間，管教手段越來越嚴厲，竟多次以徒手、拿「愛的小手」、金屬衣架等方式，連續毆打男童，導致對方多處骨折、腦部出血、左右眼瘀青，全身還有數道血痕。陳女似乎也被也被老公影響，亦曾使用愛的小手、衣架毆打男童。

丘男8月9日下午某時，又因憤怒失去控制，拿起金屬衣架，朝男童頭部及面部猛揮。男童的眼部遭金屬衣架擊中，而有右眼眼球破裂、右眼角膜虹膜全層破損、虹彩露出、結膜出血、左眼鼻側球部結膜下出血等傷害，經醫師治療後雖免於失明，但留有視力減弱、失去對光亮調節力、白內障等後遺症狀。陳女眼見如此殘忍的舉動，仍然縱容老公，視若無睹。

屏東地院一審時，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處丘男2年8月有期徒刑，陳女則因涉案情節較輕，遭判處2年有期徒刑、緩刑5年，還須完成60小時親職教育輔導。檢方與丘姓夫妻皆不服，上訴。

丘男主張，自己平時與丘男感情好，關係緊密，雖管教過度，但不能全然抹煞他對男童所付出的心力，希望法官給他從輕量刑與緩刑的機會，他願意接受親職教育輔導，努力修復親職關係。

台灣高院高雄分院法官認為，丘男僅因男童不服管教心生不耐，持金屬衣架朝男童面部揮打，導致右眼受傷嚴重，犯後延誤就醫，就診時還謊稱男童身上的傷是自撞、自摔，法官審理時說詞又前後反覆，因此改判丘男有期徒刑2年9月，陳女則維持原判，全案仍可上訴。