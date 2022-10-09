小黃司機酒後亂摸女子臀部　遭制止還襲警！判拘60天

▲一名計程車司機喝醉後，偷摸路邊女子屁股，還毆打到場執勤的員警。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／新北報導

新北一名范姓計程車司機傍晚喝醉後，在街上偷摸一名女子的臀部，把她嚇得花容失色，這時剛好有名員警在附近，見狀上前來處理，但司機拒絕調查，還作勢毆打女子，被員警制止後，改揮打員警手臂。新北地院審結，依性騷擾防治法及妨害公務等罪，判司機拘役60天，可易科罰金，仍可上訴。

判決書指出，去年10月18日傍晚，一名外型亮麗的女子站在台北某街頭，冷不防遭喝醉的范姓計程車司機觸摸臀部，嚇得大叫。鄰近值勤的員警聞聲趕來查看，要求司機配合盤查。司機不願配合員警調查，又聽見女子表明要對他提告性騷擾，於是突然靠近女子，伸手作勢揮打，但被員警制止，不料司機惱羞成怒，轉而揮打該名員警的手臂，但沒有造成傷害。

檢察官調查，司機有坦承自己犯行，核對遭騷擾的女子與員警的指證，情節相符、並有性騷擾事件申請書、司機酒測紀錄表與監視器畫面等證據，認定司機的自白與事實相符，依法提起公訴。

法官認為，司機不尊重他人身體的自主權，趁女子不及抗拒，藉機觸碰臀部，造成女子心理恐慌、嫌惡及不安全感，又毆打到場處理糾紛的員警，無視社會法秩序規範，因此依性騷擾防治法及妨害公務等罪，判司機拘役60天，可易科罰金，仍可上訴。