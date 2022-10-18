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社會 社會焦點 保障人權

檳榔攤前打手槍！西施機警錄影　拉鍊還沒拉...變態男下場慘

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子（57歲）今年4月間中午時分，跑到梓官區一間檳榔攤買了啤酒後，竟在路邊對著檳榔西施「獻寶」，上下套弄，西施雖然嚇了一跳，但私下偷偷報警，員警趕到現場時，李男雖然已將「東西」收起來，但褲子拉鍊卻來不及拉，被警方依法送辦，橋頭地院審理後，依妨害風化罪判李男拘役20天，得易科罰金2萬元。

▲▼噁男打手槍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李姓男子對著檳榔西施打手槍被判拘役。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

岡山警分局表示，今年4月22日下午1時許，岡山分局梓官分駐所接獲報案，在梓官區大舍東路上的檳榔攤旁，一名男子在對檳榔攤店員做出猥褻動作。

▲▼噁男打手槍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李姓男子在檳榔攤旁做出猥褻動作。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警到場後，得知李男向檳榔攤劉姓女店員（36歲）買了一瓶啤酒後，就蹲在檳榔攤旁向劉女打手槍，時間長達3分鐘，經警方到場時，李男的牛仔褲拉鍊仍未拉起。

李男向警方辯稱，他並沒有打手槍，拉鍊沒拉則是因為剛剛上完廁所，後來才承認是因為「想女人」。

但檳榔攤劉姓女店員則指證歷歷，表示是第一次見到李男，所以對他沒印象也沒戒心，沒想到李男在買完啤酒後，就在檳榔攤旁邊盯著她做出猥褻行為，雖然嚇到，但仍偷偷用手機報警。

警方則查出，李男未婚、獨居住在梓官區，平時靠打臨時工維生，曾多次酒駕被警方逮捕，去年就曾在蚵子寮地區一家超商前，隔著落地玻璃對女店員「打手槍」。

警方調閱周邊監視器畫面後，確認李男的確在光天化日下做出猥褻的動作，偵訊後依妨害風化罪嫌將他移送橋頭地檢署偵辦。橋頭地院審理後，在上月依妨害風化罪判李男拘役20日，可易科罰金2萬元。

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