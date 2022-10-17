　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

崁頂環保共融公園正式啟用　屏東幸福感再添1度！

崁頂環保共融公園正式啟用 屏東幸福感再添1度!（圖／屏東縣政府提供）

▲崁頂環保共融公園於14日由縣長潘孟安、立委周春米共同剪綵啟用。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

地方中心／屏東報導

繼南州環保共融公園建置啟用後，崁頂環保共融公園於14日由縣長潘孟安、立委周春米共同剪綵啟用，此座以環保為主題的共融公園，不僅有「太陽、地球、月亮」夢幻組合主題遊具，更有全台首座自行車噴泉、刺激趣味的雙軌滑索，以及吸睛的毛豆造型太陽能座椅點綴，為屏東增添了一處驚嘆號！

縣長潘孟安表示，屏東一鄉鎮一特色公園皆為量身訂做且合乎國家標準的遊具，並落實兒童表意權讓孩子設計心中所想的公園，其中，此座共融公園運用象徵屏東長期致力於100%民生綠電的努力成果「太陽能發電毛豆座椅」，勾勒出屏東特有品牌的DNA，他說，崁頂做為環保之鄉，更應該用獨一無二的共融公園回饋鄉親，期望孩童及長輩們在忙碌之餘，也能到場一同享受親子時光。

崁頂環保共融公園正式啟用 屏東幸福感再添1度!（圖／屏東縣政府提供）

潘孟安指出，園區的中央「愛的魔力自行車噴泉」是藉由七彩自行車的動力驅動圓形廣場中央的噴泉，踩踏越快，噴泉越高，日間消暑也可增加親子互動，夜間燈光效果呈現浪漫風情，水採全回收循環使用，邀請鄉親們到場體驗全國獨一無二的自行車噴泉，讓孩子好好放電，玩到不想回家。

環保局表示，園區以童話繪本的風格呈現，將太陽、地球、月亮擬人化，塑造可愛且容易親近的環保星球銀河系氛圍，有著太陽與月亮共同守護純淨地球的寓意，「太陽」內部有色彩豐富的攀爬天網供親子探險，「地球」入口設置了高低踩樁，星球之間以繩編網橋串聯象徵銀河，「月亮」則是專為學齡前孩童設計，提升幼兒在公共空間的遊戲安全性。

崁頂環保共融公園正式啟用 屏東幸福感再添1度!（圖／屏東縣政府提供）

崁頂環保共融公園正式啟用 屏東幸福感再添1度!（圖／屏東縣政府提供）

崁頂環保共融公園正式啟用 屏東幸福感再添1度!（圖／屏東縣政府提供）

崁頂環保共融公園正式啟用 屏東幸福感再添1度!（圖／屏東縣政府提供）

崁頂環保共融公園正式啟用 屏東幸福感再添1度!（圖／屏東縣政府提供）

崁頂環保共融公園正式啟用 屏東幸福感再添1度!（圖／屏東縣政府提供）

此外，28米長的雙軌滑索有座椅型、握柄型，提供不同能力的人挑戰，象徵精神地標的「環保標章轉轉樂」具有寓教於樂的遊憩體驗，並結合在地毛豆特產和節能LED燈具的毛豆造型太陽能座椅，象徵了屏東長期致力於100%民生綠電的努力成果。天然木製野趣設施及木屑、碎石鋪面，亦皆為以環保為出發點的創意設施。
 

ET快訊
LIVE／恐怖雨彈正要發威！　直擊百齡橋下海量泡水車慘況
快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌出院了
降雨趨緩時間曝！　一週天氣「三階段變化」
棄7月大女兒離家！母年邁「逼她月給1萬」　結局超氣人
「人投胎成豬」雲林現蹤！　5爪特寫曝光
汐止人怒吼「交通全面癱瘓」！　新北警曝原因
罕見！士林淹大水　天德宮「升天」避災

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影響選情的關鍵「新」勢力　南檢同「新」協力反賄「箏」好

南瀛農產與開基玉皇宮捐贈香蕉關懷弱勢　黃偉哲推薦台南香蕉

崁頂環保共融公園正式啟用　屏東幸福感再添1度！

蘭嶼及綠島垃圾問題　台東環保局完成1700公噸轉運目標量

新住民生活適應輔導班成果展　侯友宜盼文化交流有歸屬感

響應世界糧食日！新北推動惜食分享餐廳　用實際行動支持理念

新北學子創作疫情版打油詩　閱讀「療心紓壓」對抗病毒

台南購物節豪禮抽不完　黃偉哲加碼第2台TOYOTA房車

黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析　盼民眾理解及健康面對憂鬱症

尼莎颱風來襲　台南愛心志工修繕助弱不歇息

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

洗菜、琳妲攜好友COVER台版《TOMBOY》　歌詞驚見湯包、鹽酥雞...網笑：聽了超餓

影響選情的關鍵「新」勢力　南檢同「新」協力反賄「箏」好

南瀛農產與開基玉皇宮捐贈香蕉關懷弱勢　黃偉哲推薦台南香蕉

崁頂環保共融公園正式啟用　屏東幸福感再添1度！

蘭嶼及綠島垃圾問題　台東環保局完成1700公噸轉運目標量

新住民生活適應輔導班成果展　侯友宜盼文化交流有歸屬感

響應世界糧食日！新北推動惜食分享餐廳　用實際行動支持理念

新北學子創作疫情版打油詩　閱讀「療心紓壓」對抗病毒

台南購物節豪禮抽不完　黃偉哲加碼第2台TOYOTA房車

黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析　盼民眾理解及健康面對憂鬱症

尼莎颱風來襲　台南愛心志工修繕助弱不歇息

影響選情的關鍵「新」勢力　南檢同「新」協力反賄「箏」好

北市國小足球隊爆教練虐打學生　家長阻止被嗆：下次用吊的

加強琉球群島防衛　日本將添購數百架攻擊無人機！最快2025年部署

「人體運毒」他硬吞209包搖頭丸！毒袋破掉...瞬間吸收暴斃

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

肌膚入秋呵護！　1+1白茶保濕「霜」星日夜潤澤不斷電

海鮮控放福利！台中壽司店限定大閘蟹最多買5送7　活體現蒸蟹膏肥美

iPhone 14 Pro逐漸退燒　報告：發貨時間低於同期iPhone 13 Pro

百齡橋逾50輛車泡水　柯文哲提2項檢討措施：建預警、通知系統

泡水車維修費救星／理賠5大QA懶人包！　1情況建議「直接報廢」不要修

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

蔡英文轟「流標縣」　王惠美反擊

2022桃園媽祖昇天祭　「食福宴」多一味！

台南山區上空驚見飛碟！民眾喊：轉過來了

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

他陳屍舊宿舍　警比對找到家人

台南購物節豪禮抽不完

黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析

電動車正名微型電動二輪車！11/30起掛牌上路

即／桃園市宣布：復興區正常上班上課

爆料「局長夫人」干政

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

台南愛心志工修繕助弱不歇息

國際青年創意美學競賽　線上評審10/17公布

更多熱門

相關新聞

崁頂環保共融公園啟用　全台首座自行車噴泉亮相

崁頂環保共融公園啟用　全台首座自行車噴泉亮相

崁頂環保共融公園於14日由縣長潘孟安主持剪綵儀式正式啟用，這座以環保為主題的共融公園，有「太陽、地球、月亮」夢幻組合主題遊具，全台首座自行車噴泉、刺激趣味的雙軌滑索，吸睛的毛豆造型太陽能座椅點綴，為屏東增添了一處驚嘆號！

兄弟為1塊磁磚纏訟2年半　為了鐵門又開戰

兄弟為1塊磁磚纏訟2年半　為了鐵門又開戰

2022屏東馬拉松開跑　交通管制圖出爐

2022屏東馬拉松開跑　交通管制圖出爐

是否回鍋再選立委？潘孟安首度表態

是否回鍋再選立委？潘孟安首度表態

屏東某高中2生格鬥20人觀戰　校方回應了

屏東某高中2生格鬥20人觀戰　校方回應了

關鍵字：

屏東崁頂環保共融公園潘孟安民生綠電

讀者迴響

熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

更多

最夯影音

更多
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面