崁頂環保共融公園正式啟用　屏東幸福感再添1度！

▲崁頂環保共融公園於14日由縣長潘孟安、立委周春米共同剪綵啟用。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

地方中心／屏東報導

繼南州環保共融公園建置啟用後，崁頂環保共融公園於14日由縣長潘孟安、立委周春米共同剪綵啟用，此座以環保為主題的共融公園，不僅有「太陽、地球、月亮」夢幻組合主題遊具，更有全台首座自行車噴泉、刺激趣味的雙軌滑索，以及吸睛的毛豆造型太陽能座椅點綴，為屏東增添了一處驚嘆號！

縣長潘孟安表示，屏東一鄉鎮一特色公園皆為量身訂做且合乎國家標準的遊具，並落實兒童表意權讓孩子設計心中所想的公園，其中，此座共融公園運用象徵屏東長期致力於100%民生綠電的努力成果「太陽能發電毛豆座椅」，勾勒出屏東特有品牌的DNA，他說，崁頂做為環保之鄉，更應該用獨一無二的共融公園回饋鄉親，期望孩童及長輩們在忙碌之餘，也能到場一同享受親子時光。

潘孟安指出，園區的中央「愛的魔力自行車噴泉」是藉由七彩自行車的動力驅動圓形廣場中央的噴泉，踩踏越快，噴泉越高，日間消暑也可增加親子互動，夜間燈光效果呈現浪漫風情，水採全回收循環使用，邀請鄉親們到場體驗全國獨一無二的自行車噴泉，讓孩子好好放電，玩到不想回家。

環保局表示，園區以童話繪本的風格呈現，將太陽、地球、月亮擬人化，塑造可愛且容易親近的環保星球銀河系氛圍，有著太陽與月亮共同守護純淨地球的寓意，「太陽」內部有色彩豐富的攀爬天網供親子探險，「地球」入口設置了高低踩樁，星球之間以繩編網橋串聯象徵銀河，「月亮」則是專為學齡前孩童設計，提升幼兒在公共空間的遊戲安全性。

此外，28米長的雙軌滑索有座椅型、握柄型，提供不同能力的人挑戰，象徵精神地標的「環保標章轉轉樂」具有寓教於樂的遊憩體驗，並結合在地毛豆特產和節能LED燈具的毛豆造型太陽能座椅，象徵了屏東長期致力於100%民生綠電的努力成果。天然木製野趣設施及木屑、碎石鋪面，亦皆為以環保為出發點的創意設施。

