陣頭囝仔互看不順眼！台中地院前7打2　警掏槍全部乖乖蹲下

▲台中地院前14日發生年輕男子聚眾鬥毆，全數均為廟會陣頭成員，竟因互看不順眼發生衝突。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

在地院前也敢打架！台中一名25歲賴男自稱是陣頭成員，日前參加廟會時與一名19歲李男互看不順眼發生口角，李男14日前往地院開調解庭時，賴男帶著6人在法院門口堵人，還持棍棒毆打李男，雙方再度發生衝突，路過巡邏員警發現後立刻上前掏槍壓制，全案7人依聚眾鬥毆、傷害等罪現行犯移送地檢。

▲本案發生在14日14時許，由第一分局員警巡邏時發現台中地院前有異狀。（圖／記者許權毅攝）



台中第一分局警方14日巡邏經過台中地院時，發現有一群年輕男子聚集發生衝突，立刻通報警網，並上前掏槍喝斥壓制現場。警方調查發現，現場甲方7人為25歲賴男、23歲范男、29歲陳男、18歲廖男、28歲王男、29歲賴男以及17歲陳姓少年與乙方2人19歲李男、19歲張男發生衝突，雙方人馬均為廟會陣頭成員，因前一週在廟會場合發生口角，賴男心生不滿，疑似帶著棍棒在法院前埋伏堵人，過程中還波及一名29歲余姓民眾。

▲警方壓制現場後，全部男子乖乖地蹲在地上。（圖／民眾提供）



警方表示，全案依照聚眾鬥毆、傷害罪現行犯將7人逮補，訊後其中6人移送地檢，5名聲押、1限居，全數法院均裁定交保並限制住居，其中一名少年犯裁定責付。