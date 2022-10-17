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社會 社會焦點 保障人權

台中19歲清秀妹剛起步...被騎士高速追撞　站路邊嚇哭了

▲▼台中五權車站前16日晚間發生一起追撞事故。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中五權車站前16日晚間發生一起追撞事故，林女自稱剛從車站離開要回家。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名19歲林姓女子昨（16）日晚間20時許，剛從五權車站騎車準備回家，不料機車剛騎上建國北路就熄火，重新發動欲起步時，被後方一名30歲陳男騎士追撞，陳男撞上林女後再撞傷另3台轎車，最後倒地重摔，由救護人員送往平等澄清醫院治療，長相清秀的林女人沒事卻受到不小驚嚇。

▲▼台中五權車站前16日晚間發生一起追撞事故。（圖／記者許權毅翻攝）

▲另名陳男撞上林女機車後，再失控往前衝約8公尺才停下。（圖／記者許權毅翻攝）

事發地點就在台中市五權車站前，一身黑色衣物的林女頭戴水藍色安全帽，16日20時44分剛從車站停車場騎出來，結果機車突然熄火，林女暫停在路邊重新發動後，後方一名男騎士疑似未注意到林女，煞車不及直接高速撞上，林女僅有機車受損，人平安無事，趕緊通知家人，另手握著衛生紙淚眼汪汪站在路旁。

▲▼台中五權車站前16日晚間發生一起追撞事故。（圖／記者許權毅翻攝）

▲事發地點就在台中五權車站前，停在路邊停車格的三台轎車無辜遭殃。（圖／記者許權毅翻攝）

第三分局警方表示，陳男騎乘機車與林女同向，見到林女機車時煞車不及發生碰撞，並失控往前約7、8米撞上停在路邊停車格的轎車，陳男手、腳以及胸部有受傷，由救護人員送往平等澄清醫院治療。至於肇事原因為林女起步未注意來車或是陳男未注意車前狀況？詳細肇責仍待警方調查釐清。

▲肇事責任歸屬仍待警方調查釐清。（圖／記者許權毅攝）

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