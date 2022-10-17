陳時中一句「已離開衛福部」閃高端爭議　國民黨團：有臉說出這鬼話

▲國民黨團「護航高端全民付出代價！陳時中不用負責？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」中，針對疫苗採購提出5大缺失，都發生在前衛福部長陳時中任內。對此，國民黨團17日上午召開「護航高端全民付出代價！陳時中不用負責？」記者會，針對審計部查核報告所揭露許多缺失，以及衛福部面對在野黨、專家學者質疑免疫橋接無法過得國際認證，充耳不聞，結果造成國人權益損失等重大缺失，要求陳時中必須負起責任，除了向國人公開道歉外，必須退選負責。

總召曾銘宗在記者會上表示，審計部的查核意見提出衛福部高端疫苗採購相關缺失，陳時中卻回應媒體說「他已經離開衛福部」，國民黨團相當佩服陳時中，有臉說出這樣的鬼話。曾銘宗指出，外界對於疫苗採購合約，到底是保密多久？說法不一。但是根據審計部的查核報告已經明確指出，陳時中在擔任衛福部長期間，核定保密期限到140年2月25日；陳時中100歲時解密。

曾銘宗進一步指出，陳時中第一時間回覆外界詢問時稱，「保密30年」，遭到批評後又改口是文件保存期限，衛福部長薛瑞元又說保密期限分為「5年、7年、10年」契約到期就會解密。但事實是，陳時中早就核定保密期限30年，薛瑞元、陳時中公然在國人面前說謊、欺騙立法院，必須公開道歉。

曾銘宗表示，媒體報導高端躲在政府背後數錢，誰要扛責？政府花了40億元買了500萬劑高端疫苗，預估到11月有170萬劑必須銷毀，等於13.6億的公帑「報廢」全民買單，請問蔡政府，誰要負責？100萬人打高端出不了國，影響他們的權益，誰要負責？高端效益評估報告，到現在還不公佈，打高端到底有沒有效？這些事情都發生在陳時中擔任衛福部長任內。

曾銘宗說，審計部依權責提出相關查核報告，本月6日在財委會提出相關報告，民進黨立委竟然為了護航高端，強力攻擊審計部的依法行政，干預審計權責，國民黨團給予最嚴厲的譴責。國民黨團要求衛福部長薛瑞元，重新核定疫苗採購合約解密期限5年、7年、10年，並且公開道歉。陳時中擔任中央疫情指揮官908天，審計部的查核意見所列5大缺失，都是在陳時中任內發生，因此必須退選負責。