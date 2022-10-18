BA.5要被取代了？3大新變異株入侵　BF.7症狀曝光

記者陳俊宏／台北報導

兒科急診醫師吳昌騰表示，BA.5 終於要被取代了嗎？世界衛生組織目前正在追蹤300多個Omicron子變體，到底誰將脫穎而出成為主流？是BQ.1.1、BF.7 或是XBB呢？這三株都確定在台灣出現了，而BF.7感染後早期症狀包括咳嗽、咽痛、疲勞、鼻塞、流涕。

吳昌騰17日在臉書指出，BQ.1.1於今年7月中才首次在尼日利亞發現，僅約3個月，它已在英國、日本、美國、加拿大、比利時、丹麥等逾10個國家發現；雖然美國CDC最新的新冠病毒流行病學數據指出，BA.5目前仍然是主要流行株，但BQ.1.1和BQ.1正在以驚人速度增加。

吳昌䲢說，BQ.1.1自從9月首次被檢測出以來，目前已超越先前快速傳播的BF.7，占到第三、四位，總占比11.4%，而BA.5病毒株正在慢慢減少至67.9%，BQ.1.1的特色如下：

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1、Spike protein擁有最多的5個關鍵變異位

2、比BA.5的複製速度快三成

3、出現二次感染BQ.1.1的風險高

4、傳播力加強

5、BQ.1.1不但能逃避疫苗和自然免疫，而且可能逃避藥物抗體

▼BA.5仍是本土主要流行病毒株。（圖／記者屠惠剛攝）



吳昌騰表示，換句話說，無論是疫苗、自然感染、甚至抗體治療方法，都可能會奈何不了BQ.1.1！由一項初步的預印本研究顯示，BQ.1和BQ.1.1可顯著降低來自CoronaVac 疫苗（美國未使用），以及突破性Omicron感染的中和抗體效力。

吳昌騰提到，科學家也發現BA.2.75.2 和BQ.1.1這兩款變種，它們堪稱是被發現和測試過的「抗體規避性最強」的變異株；尤其是BQ.1.1逃避Bebtelovimab禮來新冠抗體，以及另一種僅對某些變體起作用的抗體藥物提供的免疫保護。

吳昌騰指出，BF.7變異株是何方神聖？BF.7於今年5月13日首次在比利時出現，它被稱為「 Omicron spawn」，截至10月15日，BF.7在美國占5.3%，目前是第5位主要流行株。

吳昌騰說，此外，在歐洲地區，比利時的感染者中BF.7已占到25%，德國、法國和丹麥則占到10%左右，BF.7也在中國快速傳播中。

▼上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（點圖可放大／指揮中心提供）



吳昌䲢寫道，新變異株BF.7有哪些特點？其實BF.7就是前期全球流行的BA.5毒株的子代，BF.7等同於BA.5.2.1.7，前者在後者基礎上引入了額外氨基酸突變R346T ，這使得BF.7可以進一步逃逸BA.5感染誘導的中和抗體，更進一步免疫逃逸，可能是BF.7緩慢取代BA.5的原因之一；因此BF.7也是有可能會成為今年冬季流行的突變株，BF.7感染後早期症狀包括咳嗽、咽痛、疲勞、鼻塞、流涕。

吳昌騰表示，XBB又是何方神聖？也稱為BA.2.10，XBB於8月在印度首次被檢測到，免疫逃逸能力也強，比如說針對三針疫苗加BA.5突破感染形成的免疫背景下，XBB免疫逃逸大概是BA.2的28倍、BA.5的19倍。

吳昌騰指出，以新加坡的疫情來說，9月6日，XBB首次在新加坡出現，新加坡預計XBB疫情將在11月中旬達到峰值，每天會有1.5萬例新增病例；而Omicron XBB疫情高峰時的每日新增病例數，將超過BA.5高峰時的每日1萬例新增病例數。

「看到這裡，三株病毒好像都是厲害的病毒！」吳昌騰說，那二價疫苗有效嗎?由於這三株新突變株都是由BA.5衍生而來，因此美國CDC估計含BA.5二價疫苗對其會有一定的交叉保護；另外維持個人的防護措施（戴口罩、勤洗手）也是很重要，「面對未來，我們未知的還多的呢！」

▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，國內今年累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例，分別為BA.5為1151例、BF.7為4例、BQ.1.1為2例、BA.4為103例、BA.2為1,023例、BA.2.75為50例、XBB為1例；另累計783例BA.5、5例BA.4、2514例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75、BF.7、BQ.1.1、XBB本土確定病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前新興變異株都是輕症個案，主要特點是「傳播力增加、有免疫逃脫特性和疫苗保護效果」會下降，所以國際上還在持續研發更新的單株抗體來應付新興變異株，但3大變異株流行的地區不太一樣，BF.7是中國跟歐洲，BQ.1.1是歐美，XBB特別在東南亞、孟加拉等地。

羅一鈞提醒，預防方法一樣把疫苗打好打滿，最新的次世代疫苗主要就是針對Omicron病毒株所設計的，預期對這些新興變異株多少有些交叉保護效果。