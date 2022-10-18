　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃義交墜樓前3天才和女兒共餐　她悲痛吐露：父親疫情後狀態很差

▲▼黃義交墜落地點。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警方在黃義交墜落地點圍起封鎖線採證。（圖／記者黃彥傑攝）

記者游宗樺／台北報導

親民黨籍前立委黃義交17日墜樓身亡，終年69歲，其死訊震驚政界人士。黃義交女兒事後到派出所製作筆錄，提及父親在疫情時期「狀態就不太好！」，數天前與他吃飯時也無異狀，但由於黃義交並未留下遺書，確切死因有待後續調查釐清。

黃義交於晚間5時許，自北市內湖區文德路的住處墜落，被發現時胸部塌陷、大腿變形，倒臥在社區中庭，已無呼吸心跳，被緊急送往三軍總醫院急救，經醫院檢視，黃義交手部及腿部均有骨折，胸腔也有內出血，在急救約1個小時後仍宣告不治，終年69歲。

警方事後在現場拉起封鎖線採證，並通知其家屬到醫院指認遺體，黃義交女兒晚間到派出所製作筆錄，強忍悲傷向警方表示，父親在新冠疫情之後，各方面狀態就不好，神情與之前不一樣，開始鬱鬱寡歡。3、4天前父女還曾一起吃飯，當時他看起來沒有異狀。

警方已在現場拍照採證，黃義交死因有待後續調查釐清。經調閱監視器，發現其傍晚時獨自搭電梯上樓，不久便發生墜樓事件，現場並未留下遺書，也無外力介入跡象。

據悉，黃義交出生於雲林縣，曾代表親民黨及國親聯盟任立法委員。2012年意外落選立委後，受時任市長胡志強邀請擔任市府副秘書長，但在就任前因健康因素請辭。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
黃義交墜樓亡！曾坦言為何麗玲改變壞習慣
黃義交內湖住家墜樓亡「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體
黃義交墜樓亡！臉書最後貼文曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃義交墜樓前3天才和女兒共餐　她悲痛吐露：父親疫情後狀態很差

華視6度出包案　台北地院認定「非故意造謠」裁定不罰

怒殺馬國女大生裁定羈押　意外曝「肇事逃逸前科」...改過1次名

屏檢「跨海赴琉球」反賄選　轄區走好走滿…最後一塊拼圖到位

突收「黃義交死訊」　秦慧珠哀曝LINE群最後對話：怎麼就不好了

涉吸金上億拿不出200萬保金　基泰建設董座搭400萬特斯拉回家

黃義交內湖住家墜樓「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體

快訊／用枕頭悶殺馬國女大生　陳嫌遭檢聲押禁見

黃義交墜樓亡　台灣政治人物死亡「5年內已4人」

黃義交獨自一人搭電梯上頂樓　警調監視器還原最後身影

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

台3線重機群飆速翹孤輪　錄影PO網！警開罰送辦

黃義交墜樓前3天才和女兒共餐　她悲痛吐露：父親疫情後狀態很差

華視6度出包案　台北地院認定「非故意造謠」裁定不罰

怒殺馬國女大生裁定羈押　意外曝「肇事逃逸前科」...改過1次名

屏檢「跨海赴琉球」反賄選　轄區走好走滿…最後一塊拼圖到位

突收「黃義交死訊」　秦慧珠哀曝LINE群最後對話：怎麼就不好了

涉吸金上億拿不出200萬保金　基泰建設董座搭400萬特斯拉回家

黃義交內湖住家墜樓「未發現遺書」　女兒赴三總指認遺體

快訊／用枕頭悶殺馬國女大生　陳嫌遭檢聲押禁見

黃義交墜樓亡　台灣政治人物死亡「5年內已4人」

黃義交獨自一人搭電梯上頂樓　警調監視器還原最後身影

黃義交墜樓前3天才和女兒共餐　她悲痛吐露：父親疫情後狀態很差

台灣虎航簽了數百班日本包機　除現有7航點盼農曆年能增飛日本其他航點

肥胖跟懷孕怎判斷「讓座都誤會」　這題醫生也認輸：不敢隨便恭喜

百元理髮變「更生人髮型」！他氣炸求償3000元遭拒　怒發文公審

水溝驚現「高速流水屍」？夾腳拖男躺平滑下山…超扯影片曝光

碧潭堤岸人行道遭淹、商家怨　新北觀旅局：本就屬河川行水區

華視6度出包案　台北地院認定「非故意造謠」裁定不罰

北市關水門3階段　見「只出不進」就要小心！再晚河水恐溢入市區

劉雨柔首鬆口婚變內幕！　淚崩揭心聲：不應該要離婚

日本黑幫「中國龍」慶出獄　池袋百人聚餐爆發大亂鬥

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

社會熱門新聞

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡

秦慧珠：黃義交下午才在LINE說好

黃義交住家墜樓「未發現遺書」

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

即／動機曝！交往全花他錢　怒殺馬國女：只想嚇嚇她

黃義交一人搭電梯上頂樓　警調監視器還原

涉吸金上億　基泰董座搭特斯拉回家

2歲兒身僵硬翻白眼！媽逛婦幼展崩潰哭喊

瑭霏謊報年齡！當街遇劫搶匪遭訴　實際年齡意外曝光

怒殺馬國女大生裁定羈押　前科曝光

台灣政治人物死亡　5年內已4人

即／黑心業者挖天坑倒強酸　台中急籲：不要喝地下水

即／北市內湖驚傳墜樓！男子倒臥無心跳

更多熱門

相關新聞

盧秀燕震驚：敬悼我的好友

盧秀燕震驚：敬悼我的好友

前立委黃義交今晚傳墜樓身亡，震驚各界。黃義交生前是台中市市政顧問，市長盧秀燕晚間得知消息在臉書發文寫道「敬悼我的好友、我的同事黃義交。」台中市政府將依循家屬醫院全力協助後續治喪事宜。

秦慧珠：黃義交下午才在LINE說好

秦慧珠：黃義交下午才在LINE說好

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

黃義交住家墜樓「未發現遺書」

黃義交住家墜樓「未發現遺書」

國民黨不捨：他從政表現十分優秀

國民黨不捨：他從政表現十分優秀

關鍵字：

黃義交墜樓新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

「WHY AND 1/2」明年結束營業

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

5縣市豪大雨特報！泥水灌汐萬路

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡

妹子屁股痛爆！醫見50元膿包…一擠「爆漿高速噴射」臭翻

免9千租金！房東只有1要求還給錢

秦慧珠：黃義交下午才在LINE說好

還沒結紮！黃鐙輝宣布已是五寶爸

即／俄羅斯Su-34戰機墜毀　葉伊斯克公寓起火

黃義交住家墜樓「未發現遺書」

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面