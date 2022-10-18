黃義交墜樓前3天才和女兒共餐　她悲痛吐露：父親疫情後狀態很差

▲警方在黃義交墜落地點圍起封鎖線採證。（圖／記者黃彥傑攝）

記者游宗樺／台北報導

親民黨籍前立委黃義交17日墜樓身亡，終年69歲，其死訊震驚政界人士。黃義交女兒事後到派出所製作筆錄，提及父親在疫情時期「狀態就不太好！」，數天前與他吃飯時也無異狀，但由於黃義交並未留下遺書，確切死因有待後續調查釐清。

黃義交於晚間5時許，自北市內湖區文德路的住處墜落，被發現時胸部塌陷、大腿變形，倒臥在社區中庭，已無呼吸心跳，被緊急送往三軍總醫院急救，經醫院檢視，黃義交手部及腿部均有骨折，胸腔也有內出血，在急救約1個小時後仍宣告不治，終年69歲。

警方事後在現場拉起封鎖線採證，並通知其家屬到醫院指認遺體，黃義交女兒晚間到派出所製作筆錄，強忍悲傷向警方表示，父親在新冠疫情之後，各方面狀態就不好，神情與之前不一樣，開始鬱鬱寡歡。3、4天前父女還曾一起吃飯，當時他看起來沒有異狀。

警方已在現場拍照採證，黃義交死因有待後續調查釐清。經調閱監視器，發現其傍晚時獨自搭電梯上樓，不久便發生墜樓事件，現場並未留下遺書，也無外力介入跡象。

據悉，黃義交出生於雲林縣，曾代表親民黨及國親聯盟任立法委員。2012年意外落選立委後，受時任市長胡志強邀請擔任市府副秘書長，但在就任前因健康因素請辭。

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