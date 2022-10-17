墾丁潛水客下水失聯　漂往西南外海...海巡花1小時救到人

記者陳崑福／屏東報導

海巡署第八巡防區指揮部於今(17)中午日12時38分接獲民眾118通報，於墾丁船帆石外約1浬處海域，有1名潛水客搭乘膠筏出港下水後失聯，立即派遣恆春海巡隊PP-3550艇前往援處，於13時29分將該潛客救援上巡防艇，結束一場海上驚魂。

▲海巡署恆春海巡隊救起潛水客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

恆春海巡隊獲報即馳往通報海域，由於該海域因颱風外圍環流致湧浪強勁，海象約6-7陣風9級，海象惡劣，根據中央氣象局「台灣海象災防資訊平台」提供的海流資訊，研判該名潛水客於下水點漂往西南外海。

經海巡人員針對該海域擴大搜尋，發現該潛水客體力不支於距岸1浬處海面漂流。巡防艇慢速接近後，人員立即拋擲救生圈合力將其救援上艇，並提供飲用水及保暖措施，後續安全載返後壁湖港，救援任務圓滿成功，膠筏船長及潛水客對這協助救援的海巡同仁表示萬分感謝。

恆春海巡隊表示，「尼莎」颱風雖已解除海上警報，臺灣周遭海域海象仍惡劣，針對海域船舶及岸際民眾救難事故好發地點進行勤務強化與巡邏配置作為，並統合轄區救援能量，公私協力策進聯合搜救，以發揮救援綜效；並呼籲海上狀況瞬息萬變，民眾從事水上遊憩活動應隨時注意當前海象及身心狀況，切勿勉強，以維自身安全。