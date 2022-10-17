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台中首座市立醫院今動土　盧秀燕：3年後見證開幕啟用

▲台中首座市立醫院今動土，盧秀燕：3年後見證開幕啟用。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中首座市立醫院今動土，台中市長盧秀燕表示，這是她最有感的建設，期盼3年後見證開幕啟用。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市首座市立醫院「台中市老人復健綜合醫院」今（17）日於北屯區進行動土典禮，成為台中市首間BOT經營的市立醫院，由財團法人中國醫藥大學取得50年經營權，預計最快114年底可提前營運。市長盧秀燕表示，此醫院是台中市立最大規模醫院，座落於擁有30萬人口的北屯區，是她最有成就感的建設，希望三年後，一起見證開幕啟用。中國醫大董事長蔡長海表示，將投下135億打造智慧綠能園區，回饋市民。

▲台中首座市立醫院今動土，盧秀燕：3年後見證開幕啟用。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中首座市立醫院將設置老人暨綜合醫學中心、復健長照大樓、社區健康大樓及行政暨宿舍大樓。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕表示，台中目前現在百歲人瑞已近400位，從人口成長趨勢來看，資深公民醫療照養是非常重要的事情。原在北屯區有很小的兩家醫院，年久失修且床位只有203床，不符醫療需求，經市府3年規劃調度，將這個地方重新整建為台中市立老人復健綜合醫院，採BOT案方式辦理，由中國醫藥大學獲得經營權，規劃成1262床、綜合性、以老人長照為主題的醫院，特別感謝中國醫藥大學附設醫院團隊接下這個使命，嘉惠市民。

衛生局長曾梓展指出，市立醫院雖由民間機構營運，但也須肩負公共衛生的責任，須配合中央及地方政策提供偏鄉醫療及公衛服務，如對梨山、和平地區的醫療照顧和公共衛生的支援，及對低收、中低收等弱勢族群的就醫、長照補助等服務，成為一家兼具社會性、公益性的醫院。

衛生局說明，此醫院設置老人暨綜合醫學中心、復健長照大樓、社區健康大樓及行政暨宿舍大樓，包含急性一般病床499床、精神急性30床及精神慢性53床，還有附設綜合式及住宿式長照機構，提供300床長照床及日間照顧60人服務量，其中有30床公費補助床，保障經濟弱勢族群的安養照護，也落實從急重症銜接至長期照護的「醫養合一」理念。

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