觀音農會草漯辦事處農業推廣中心動土　總經費1億逾27萬

▲觀音農會草漯辦事處農業推廣中心動土。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區農會17日舉行「草漯辦事處農業推廣教育活動中心新建工程」、開工動土典禮。市長鄭文燦表示，該工程總經費計1億27萬1,000元，由市府補助3,220萬9,000元，並爭取行政院農委會補助3,220萬9,000元，預計後（113）年完工，未來將規劃農業推廣教育農民集會場所、農特產品展示展售區及增設草漯信用分部等，讓農會服務更加多元。

鄭文燦表示，草漯為觀音區人口成長最快速的地區，升格後市府積極協助觀音區農會業務，也支持其信用部從零到有恢復設立，從8年前恢復設立至今，觀音區農會存款總金額達36億2,071萬元、放款總金額達11億8,081萬元、逾期放款比率為0%，農會體質穩健，是農會信用部再生的典範。

此外，在歷任理事長及全體員工的努力下，觀音區農會連續3年於農委會主辦的「農業金融獎」，分別獲得重設信用部經營績效獎優等及特優獎。中央積極推動「三保一金」政策，包括「農民健康保險」、「農民職業災害保險」、「農業保險」及「農民退休儲金」，而桃園在「農民職業災害保險」的推動上，覆蓋率為六都第一。近年除了結合中央「三保一金」政策，市府亦協助農會進行辦公室、倉庫設備的更新，並補助產銷班及農業設施等，希望給農民最大的支持。