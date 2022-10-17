批蘇貞昌刻意為難地方首長　國民黨團：自己鬍子先刮乾淨

▲國民黨立法院黨團召開「護航高端全民付出代價！陳時中不用負責？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

受到尼莎颱風外圍環流影響，北台灣昨降下大豪雨，多處傳出災情，對於台北市長柯文哲仍繼續輔選行程，行政院長蘇貞昌諷刺，「希望每位首長能夠認識到，人民的生命財產比選舉的輸贏重要」，讓柯相當不開心，兩次回嗆。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗也批蘇貞昌，要刮別人鬍子之前，先把自己的鬍子刮乾淨。

國民黨團17日上午召開記者會，媒體詢問蘇貞昌批評地方首長不要只顧選舉，要勘災，但回顧918地震，蘇跟總統蔡英文被說放鳥首長，您怎麼看？曾銘宗回應，任何政治人物一言一行都必須接受各界檢驗，包括總統、行政院長在內，假設過去作為是這樣，卻批評不同政黨的縣市長，國民黨團給予最嚴厲的譴責。曾強調，「要刮別人鬍子之前，先把自己的鬍子刮乾淨」。

至於蘇貞昌在中央災害應變中心與宜蘭縣長林姿妙視訊連線，林提出希望加速台7線搶通，但蘇揆3度詢問哪個路段，林一度語塞答不出來，國民黨立委李德維遂批評蘇耍官威。對此，曾銘宗則說，災害應變中心是要了解各地方政府災情，給予地方政府最好的協助，假設有刻意為難各地方政府首長情況，非常不恰當。