重現知本風華　台東光祭10／15驚豔展開





▲2022台東光祭知本展區即日起持續展出至11月13日止。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府首次舉辦聲光藝術節「2022台東光祭」15日晚間在知本溫泉區盛大開幕，展開為期一個月的聲光裝置藝術展。

15日開幕活動主展場知本溫泉露營區集結眾多民眾，由台東在地DJ組合陳氏兄弟與旺福樂團開場下，以輕快音樂炒熱全場氣氛，啟動台東光祭精彩序幕。

饒慶鈴表示，台東除了日出、熱氣球以及最美星空等活動，舉辦台東光祭是東部首次聲光藝術節，是難得的國際藝術節，在知本，一次滿足泡溫泉、看最美星空、置身光影夢幻美地的3個願望。希望把台東光祭打造另一個台東觀光品牌，將知本的美好分享給全國民眾，積極協助知本重現風華，以未來感的光影、聲音裝置藝術展覽，帶動知本溫泉。

活動緊接登場是台東高中、知本國中與知本國小3校近百人聯合演出，排灣族聲樂家胡待明獨唱，引領台東高中阿卡貝拉合唱團接續演唱新編原住民古謠，詠唱祖先智慧以及對美麗山林的歌頌；知本國中40人的原住民藝能班以「卡碌筏亥(Kadofahay)」（阿美族語「豐盛」）為題，以豐慶樂舞獻上對萬物之神的敬意與感謝；接力的知本國小原住民舞蹈隊樂舞，結合社區與部落居民、長者共同以舞蹈及吟唱登場，展現社區團結力量。

三校聯演的總策劃，WeArt表演藝術平台總監董桂汝表示，聯演以「豐收、歡慶」為主題，這3所學校都有優秀的原住民專班，作品融合傳統與當代，很具時代性的原民美學，並且都是全國舞蹈比賽常勝軍，從未在家鄉正式公開演出過，藉由【台東光祭】演出，讓家鄉親友與訪客看到新一代知本飽滿能量與精彩。而WeArt表演藝術平台的舞者，以現代舞形式，呈現知本地景中獨特的自然元素，舞者肢體展現出天地間能量的循環流動。

開幕活動的壓軸，由成長於知本的原民金曲歌王桑布伊帶來〈跟著走〉等5首動人歌曲。桑布伊以現代音樂形式唱出傳統原住民古調，最後在輕快的〈快樂搖擺〉歌聲中進入尾聲，為遊客帶來感動與豐盛的夜晚。

2022台東光祭知本展區即日起持續展出至11月13日止，部分溫泉業者也提供期間限定優惠，更規劃系列生態踏查、社區共創與藝術教育活動，請詳見台東光祭臉書活動訊息。