蘭嶼及綠島垃圾問題　台東環保局完成1700公噸轉運目標量





▲蘭嶼及綠島垃圾轉運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為解決台東縣蘭嶼及綠島2離島的垃圾問題，台東縣環保局與廠商積極協力配合，趕在台灣東北季風盛行前，完成1,700公噸蘭嶼及綠島的垃圾轉運目標量，提前3個月達陣，讓2離島免遭受強烈的東北季風造成風浪過大、天候不佳等，進而影響載運垃圾的船班停駛。



台東縣政府表示，每年自10月到隔年4月，長達7個月的時間是東北季風盛行時期，蘭嶼、綠島船班常因風浪過大影響而停駛，使得離島垃圾轉運工作無法順利執行，困難重重，今年依原計畫排程在12月底前應完成蘭嶼及綠島垃圾轉運目標量合計1,700公噸，在環保局與廠商努力之下，趕在東北季風來臨前，2離島總計已轉運超過1,700公噸垃圾，有效降低2離島垃圾處理問題。





環保局指出，針對2離島垃圾處理問題，希望藉由離島垃圾轉運回台東富岡漁港後，再進行後續去化處理。目前2離島總計已轉運超過1,700公噸垃圾，分別為蘭嶼鄉超過1,035公噸，綠島鄉轉運超過700公噸，有效釋放掩埋場內的貯存空間，並維護2離島的垃圾收運的順暢性，目前已向行政院環境保護署爭取更多經費，轉運更多垃圾量。

因應蘭嶼及綠島近年旅遊人數逐年增加，也伴隨著一般廢棄物的產生量隨之上升，垃圾轉運為治標手段，環保局呼籲減少一次性用品使用量才是解決離島垃圾問題的治本之道，鼓勵前往島上旅遊的遊客自備個人用品，如盥洗用具、環保餐具及環保杯等，減少旅遊產生的一次性用品，不僅能降低旅遊垃圾，也能提升個人衛生品質，兼顧環保又衛生，共同守護離島優美的環境。