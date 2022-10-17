　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蘭嶼及綠島垃圾問題　台東環保局完成1700公噸轉運目標量

▲蘭嶼及綠島垃圾轉運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲蘭嶼及綠島垃圾轉運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為解決台東縣蘭嶼及綠島2離島的垃圾問題，台東縣環保局與廠商積極協力配合，趕在台灣東北季風盛行前，完成1,700公噸蘭嶼及綠島的垃圾轉運目標量，提前3個月達陣，讓2離島免遭受強烈的東北季風造成風浪過大、天候不佳等，進而影響載運垃圾的船班停駛。

台東縣政府表示，每年自10月到隔年4月，長達7個月的時間是東北季風盛行時期，蘭嶼、綠島船班常因風浪過大影響而停駛，使得離島垃圾轉運工作無法順利執行，困難重重，今年依原計畫排程在12月底前應完成蘭嶼及綠島垃圾轉運目標量合計1,700公噸，在環保局與廠商努力之下，趕在東北季風來臨前，2離島總計已轉運超過1,700公噸垃圾，有效降低2離島垃圾處理問題。

▲蘭嶼及綠島垃圾轉運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

環保局指出，針對2離島垃圾處理問題，希望藉由離島垃圾轉運回台東富岡漁港後，再進行後續去化處理。目前2離島總計已轉運超過1,700公噸垃圾，分別為蘭嶼鄉超過1,035公噸，綠島鄉轉運超過700公噸，有效釋放掩埋場內的貯存空間，並維護2離島的垃圾收運的順暢性，目前已向行政院環境保護署爭取更多經費，轉運更多垃圾量。

因應蘭嶼及綠島近年旅遊人數逐年增加，也伴隨著一般廢棄物的產生量隨之上升，垃圾轉運為治標手段，環保局呼籲減少一次性用品使用量才是解決離島垃圾問題的治本之道，鼓勵前往島上旅遊的遊客自備個人用品，如盥洗用具、環保餐具及環保杯等，減少旅遊產生的一次性用品，不僅能降低旅遊垃圾，也能提升個人衛生品質，兼顧環保又衛生，共同守護離島優美的環境。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
LIVE／恐怖雨彈正要發威！　直擊百齡橋下海量泡水車慘況
快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌出院了
降雨趨緩時間曝！　一週天氣「三階段變化」
棄7月大女兒離家！母年邁「逼她月給1萬」　結局超氣人
「人投胎成豬」雲林現蹤！　5爪特寫曝光
汐止人怒吼「交通全面癱瘓」！　新北警曝原因
罕見！士林淹大水　天德宮「升天」避災

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影響選情的關鍵「新」勢力　南檢同「新」協力反賄「箏」好

南瀛農產與開基玉皇宮捐贈香蕉關懷弱勢　黃偉哲推薦台南香蕉

崁頂環保共融公園正式啟用　屏東幸福感再添1度！

蘭嶼及綠島垃圾問題　台東環保局完成1700公噸轉運目標量

新住民生活適應輔導班成果展　侯友宜盼文化交流有歸屬感

響應世界糧食日！新北推動惜食分享餐廳　用實際行動支持理念

新北學子創作疫情版打油詩　閱讀「療心紓壓」對抗病毒

台南購物節豪禮抽不完　黃偉哲加碼第2台TOYOTA房車

黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析　盼民眾理解及健康面對憂鬱症

尼莎颱風來襲　台南愛心志工修繕助弱不歇息

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

洗菜、琳妲攜好友COVER台版《TOMBOY》　歌詞驚見湯包、鹽酥雞...網笑：聽了超餓

影響選情的關鍵「新」勢力　南檢同「新」協力反賄「箏」好

南瀛農產與開基玉皇宮捐贈香蕉關懷弱勢　黃偉哲推薦台南香蕉

崁頂環保共融公園正式啟用　屏東幸福感再添1度！

蘭嶼及綠島垃圾問題　台東環保局完成1700公噸轉運目標量

新住民生活適應輔導班成果展　侯友宜盼文化交流有歸屬感

響應世界糧食日！新北推動惜食分享餐廳　用實際行動支持理念

新北學子創作疫情版打油詩　閱讀「療心紓壓」對抗病毒

台南購物節豪禮抽不完　黃偉哲加碼第2台TOYOTA房車

黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析　盼民眾理解及健康面對憂鬱症

尼莎颱風來襲　台南愛心志工修繕助弱不歇息

影響選情的關鍵「新」勢力　南檢同「新」協力反賄「箏」好

北市國小足球隊爆教練虐打學生　家長阻止被嗆：下次用吊的

加強琉球群島防衛　日本將添購數百架攻擊無人機！最快2025年部署

「人體運毒」他硬吞209包搖頭丸！毒袋破掉...瞬間吸收暴斃

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

肌膚入秋呵護！　1+1白茶保濕「霜」星日夜潤澤不斷電

海鮮控放福利！台中壽司店限定大閘蟹最多買5送7　活體現蒸蟹膏肥美

iPhone 14 Pro逐漸退燒　報告：發貨時間低於同期iPhone 13 Pro

百齡橋逾50輛車泡水　柯文哲提2項檢討措施：建預警、通知系統

泡水車維修費救星／理賠5大QA懶人包！　1情況建議「直接報廢」不要修

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

蔡英文轟「流標縣」　王惠美反擊

2022桃園媽祖昇天祭　「食福宴」多一味！

台南山區上空驚見飛碟！民眾喊：轉過來了

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

他陳屍舊宿舍　警比對找到家人

台南購物節豪禮抽不完

黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析

電動車正名微型電動二輪車！11/30起掛牌上路

即／桃園市宣布：復興區正常上班上課

爆料「局長夫人」干政

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

台南愛心志工修繕助弱不歇息

國際青年創意美學競賽　線上評審10/17公布

更多熱門

相關新聞

台東知本「工廠宿舍命案」　兇嫌羈押禁見

台東知本「工廠宿舍命案」　兇嫌羈押禁見

台東市15日知本地區發生一起兇殺案件，2名工廠男員工平日早有嫌隙，52歲的林姓兇嫌凌晨2點以頭巾遮臉，進入40歲卓姓死者在工廠宿舍的房間內，以鈍器攻擊死者頭部，造成死者頭部外傷出血，倒臥在房內地上，公司其他員工上班時才發現同事倒臥血泊之中，已經沒有生命跡象，房間內也有打鬥痕跡，雖然救護車緊急將人送醫急救，不過仍因失血過多宣告不治。

「守護安全就是現在」邀TED百萬講者蔡宗翰演講

「守護安全就是現在」邀TED百萬講者蔡宗翰演講

老家住透天！他搬進大樓憂不習慣　網曝2優點

老家住透天！他搬進大樓憂不習慣　網曝2優點

重現知本風華　台東光祭10/15驚豔展開

重現知本風華　台東光祭10/15驚豔展開

我們＋起來《夢夢想互助社》　成果特展今起登場

我們＋起來《夢夢想互助社》　成果特展今起登場

關鍵字：

離島 垃圾 台東

讀者迴響

熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

更多

最夯影音

更多
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面