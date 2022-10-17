汐止伯爵山莊土石流與台電高壓電廠有關　侯友宜：已建議搬遷

▲侯友宜昨晚勘災「伯爵山莊」。（圖／新北市府提供）

記者蘇晏男／新北報導

受到尼莎颱風外圍環流影響，新北市昨大雨不斷，其中汐止區伯爵街3巷、6巷「伯爵山莊」發生土石流，新北市長侯友宜晚間到場勘災，並指示將有立即危險的住戶安置旅館。侯友宜今（17日）早上受訪時，指伯爵山莊土石流主因與台電高壓電廠有關，他已在會議上，建議台電搬遷高壓電廠。

侯友宜17日早上受訪被問及板橋傳出有學校淹水，以及汐止伯爵山莊住戶安置狀況，他表示，板橋大觀羽毛球地下室是一個比較老舊的建築物，市府第一時間立即啟動抽水機制，在昨天都已經順利排除完畢。至於汐止伯爵山莊的高壓電廠旁邊有土石流，昨天連夜去看後，已請台電連夜進行安全檢視。

侯友宜說，市府先撤離了45戶將近150人，並安置了94人、33戶，這些工作在昨天都已經完成；此外台電做一些措施，讓坡損不再傷害。

侯友宜也透露，今早開會時，討論了如何在短期內進行補強作業，讓坡損傷害不再擴大，最重要的要有一個中長期計劃；他建議台電應該一勞永逸，讓高壓電廠有11個地方都能夠順利搬遷完畢，不然高壓變電廠設在伯爵山莊，造成居民在生活上的壓力跟恐慌，每碰到下大雨、碰到任何狀況，就擔心高壓電廠對他們帶來的傷害。