正面迎敵絕不逃避！台東男挺過化療艱辛　送蛋糕慰醫護喻重生

▲林姓患者慶生蛋糕被推進病房，他滿臉笑容與醫護一起分享他的喜悅。（圖／台東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東林姓男子今年初發現血尿北上手術，因家在台東考量照護需求，術後回到衛福部台東醫院完成6次化療，出院前夕他託人買了蛋糕感謝照顧他3個多月的醫護，「是部東給我一個重生的機會！」

林姓患者人生晚年的68歲慶生蛋糕被推進病房，他起身穿衣滿臉笑容，部東綜合病房護理師一起分享他的喜悅；切蛋糕的時候他有感而發：「是你們這些小天使和活神仙，把我度化重生」，護理師接下蛋糕切了一小塊給他，他還假裝生氣說，這是給你們享用的！

▲開心切下蛋糕象徵自己重生。

土生土長的林先生一直知道自己有血液方面的的疾病，血小板數值甚至高於最高值2倍，在全台各大醫學中心求診後，輾轉知道台東公立醫院來了一位血液腫瘤科菁英醫師樊聖，看診兩年頗有信心，年初發現罹癌之後打定主意要回到該院化療；不過他也說，即使化療過程的副作用讓他有時難以入眠、全身不適，但他秉持年輕時習武「正面迎敵絕不逃避」的信念看待病痛；一路照護他的部東護理長陳玉玲也提到，病人難免情緒波動，看到他躺在病床上休息就知道不舒服，大家總會付出多一點耐心和關心。

▲林姓患者秉持年輕時習武「正面迎敵絕不逃避」的信念挺過化療的艱辛。

已退休的林先生畢生奉獻給工程科技，1978年曾應邀遠赴中東利雅德開發工業區，歷經香港啟德機場班機爆胎逃過一劫、目睹當地斬首示眾酷刑，他自喻過盡千帆看淡生死，出院之後一樣會抱持樂觀心情與病共存。