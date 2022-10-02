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百年前慘遭滅族！2007年再度正名　撒奇萊雅族火神祭慶重生

▲▼撒奇萊雅族火神祭10月1日晚於國福Sakul部落祭祀廣場隆重舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼撒奇萊雅族火神祭10月1日晚於國福Sakul部落祭祀廣場隆重舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「戰後144年撒奇萊雅族火神祭」10月1日晚於國福Sakul部落祭祀廣場隆重舉行，對於這場台灣原住民族歷史上的重大事件，還有對撒奇萊雅族人來說重要的追思祭典，花蓮縣長徐榛蔚在原民處長陳建村陪同下，親自到場追悼，希冀部落文化的瑰寶能在這片土地永續下去。

▲▼撒奇萊雅族火神祭10月1日晚於國福Sakul部落祭祀廣場隆重舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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徐榛蒜表示，火神祭每個流程嚴謹且深具意義，除了緬懷勇敢的原住民祖先們，更是提醒族人不能遺忘祖先在這塊土地上曾經發生過的戰役及其背後的意涵，知道歷史讓每一代的文化傳承更加努力而豐美，祝福撒奇萊雅族枝繁葉茂 、昌盛壯大，kukay！

▲▼撒奇萊雅族火神祭10月1日晚於國福Sakul部落祭祀廣場隆重舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮市是Sakizaya撒奇萊雅族最大的聚居地，族人世居奇萊平原，因達固湖灣事件而慘遭滅族之禍，倖存的族人隱遁至阿美族，直到2007年才正名成功，是台灣原住民第13族。

▲▼撒奇萊雅族火神祭10月1日晚於國福Sakul部落祭祀廣場隆重舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚親自到場追悼，紀念台灣原住民族歷史上的重大事件。

為了紀念一百多年前的滅族事件，族人以「火神祭」的方式，象徵族群「因火而亡‧火裡重生」，火神祭也是撒奇萊雅族一年中最重要、最盛大的傳統祭典，現場由出身撒奇萊雅族的原民處副處長督固‧撒耘主持。

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