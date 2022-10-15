峽谷音樂節20週年！上傳巨型蛋糕合照可抽獎　壽星再送生日禮

▲2022太魯閣峽谷音樂節將於10月22日在太魯閣台地旁草坪盛大舉辦。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2022太魯閣峽谷音樂節」10月22日在太魯閣台地旁草坪盛大舉辦，今年準備了2.5公尺高的三層蛋糕造型裝置藝術，準備跟大家一起共度太魯閣峽谷音樂節20歲生日，民眾只要來到現場跟裝置藝術蛋糕合照，並上傳至粉絲專頁，就有機會抽中專屬馬克杯。

太魯閣峽谷音樂節歷年好評如潮，今年適逢20週年生日，以生日不可或缺的蛋糕作為裝置藝術的概念，蛋糕上紀錄過往太魯閣峽谷音樂節的點點滴滴，以過往19年演出者的照片，呈現在這次裝置藝術上，邀請民眾前往太魯閣與裝置藝術共同合照，一同感受太魯閣峽谷音樂節的歡慶氛圍。

即日起，只要搜尋FB粉絲專頁「In樂太魯閣」，並上傳與20週年慶裝置藝術蛋糕的合照，就有機會抽中太魯閣特別設計之長春祠馬克杯、7-11禮券100元，豐富好禮等你來抽。

▲民眾只要來到現場跟裝置藝術蛋糕合照，並上傳至粉絲專頁，就有機會抽中專屬馬克杯。

10月22日峽谷音樂節活動當天，主辦單位也將送給10月22日生日的現場民眾一個生日禮物，就是全台連鎖蛋糕名店提拉米蘇的6吋生日蛋糕兌換券，只要跟活動服務台工作人員秀出身分證件就可兌換，限量20個，送完為止，歡迎10月22日生日的壽星，到太魯閣跟峽谷音樂節一起慶生。

為了方便大家取得峽谷音樂節更詳細的資訊，太管處今年將音樂節的節目單、演出內容導聆、演出團體介紹、交通接駁資訊等，整合製作成太魯閣峽谷音樂節的線上DM，以電子書的形式呈現，只要透過手機或平板電腦就可以輕易取得線上DM，更深入了解演出團體及內容等各項資訊，線上DM網址:http://books.taroko.tw/Tmusic/，歡迎多加利用。

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