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社會 社會焦點 保障人權

通緝男假扮刑警...隨身攜帶手銬警用背心　還監聽警用無線電

▲數次逃脫的鍾姓通緝犯，警方避用無線電改以手機連絡得以順利逮捕。（圖／桃園警分局提供）

▲靠盜警用頻道得以數次逃脫的鍾姓通緝犯，警方避用無線電改以手機連絡得以順利逮捕。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市39歲鍾姓男子身揹「2條通」，為躱避追緝流浪在外久未返家，逃亡期間對外冒稱刑警，並以無線電盜聽警用頻道，藉以獲知警方行得以數次脫逃，30日警方再次掌握他的行蹤，這次改用一般行電話連絡，對他進行圍捕，順利在國道2號高速公路橋下，將正在用餐的鍾男逮捕，依法移請偵辦。

▲▼鍾男假冒刑警裝備齊全，包括刑警背心、瓦斯槍、槍腰帶、手銬及無線電等物品。。（圖／桃園警分局提供）

▲▼鍾男假冒刑警裝備齊全，包括刑警背心、瓦斯槍、槍腰帶、手銬及無線電等物品。（圖／桃園警分局提供）

▲▼鍾男假冒刑警裝備齊全，包括刑警背心、瓦斯槍、槍腰帶、手銬及無線電等物品。。（圖／桃園警分局提供）

鍾姓男子因偽造文書及偽造有價證券，分別遭桃園地檢署及新北地檢署發布通緝中，警方發現鍾男為躲避查緝，已久未返家且警覺性高，並靠著盜聽警用，數次躲過員警的追緝。

▲警方將鍾男解送歸案。（圖／桃園警分局提供）

▲警方將鍾男解送歸案。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分中路派出所員警昨日(30日)15時許，趁其停留於國道二號高架橋下空地用餐時，進行圍捕查緝，並一改用無線連絡方式，改以手機連絡包抄，鍾男見到員警嚇得講不出話來，於驗證其身分時還報假資料，並趁機拔腿狂奔跑約20公尺，氣喘噓噓被員警壓制逮捕，員警在其背包及機車置物箱內，起獲刑警背心、瓦斯槍、槍腰帶、手銬及無線電等物品。

鐘男在逃亡期間對外均冒稱自己是警察人員，而且裝備齊全藉此矇混，員警在測試他所持有無線電時，發現他以無線電盜聽警用頻道，並據此規避警方追捕，最後仍難逃法網，鍾男通緝部分將其解送地檢署歸案，另涉嫌違反電信法及社會秩序維護法部分依法移請偵辦。

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