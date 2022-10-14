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插導尿管採尿驗毒　憲法法庭判決違憲2年後失效

▲▼司法院大法官書記廳廳長許辰舟，說明憲法法庭判決結果。（圖／司法院提供）

▲司法院大法官書記廳廳長許辰舟，說明憲法法庭判決結果。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓男子10年前因涉嫌吸毒，遭警方綑綁到醫院，由醫師將導尿管插入尿道採尿，最後驗出毒品反應。他認為採尿程序有違憲之虞，聲請釋憲。司法院憲法法庭14日判決《刑事訴訟法》相關採尿規定違憲，並宣告2年後失效；憲法法庭也判決相關機關應在2年內修法。

陳男2011年3月間因拒絕接受採尿，遭警強行押解至醫院，綑綁於病床上，由醫師將尿管插入尿道並採集尿液檢體，送驗後呈甲基安非他命陽性反應。檢方提起公訴並聲請簡易判決處刑，新北地院簡易庭一審判處有期徒刑5月、得易科罰金。案件上訴二審新北地院合議庭，合議庭認為本案有違憲之虞，因此裁定停止訴訟程序，並聲請司法院大法官解釋。

大法官受理後，於14日做出「111年憲判字第16號」判決。本案涉及的法條為《刑事訴訟法》第205條之2規定：「檢察事務官、司法警察官或司法警察因調查犯罪情形及蒐集證據之必要，對於經拘提或逮捕到案之犯罪嫌疑人或被告，得違反犯罪嫌疑人或被告之意思，……有相當理由認為採取……尿液……得作為犯罪之證據時，並得採取之。」

大法官認為前開規定，不符憲法正當法律程序原則之要求，牴觸憲法第22條保障資訊隱私權及免於身心受傷害之身體權之意旨，應自判決公告之日起，至遲於屆滿2年時失其效力。不過判決公告前，已依此項規定採取尿液而尚未終結之各種案件，仍依現行規定辦理。

另外大法官也判決相關機關應在2年內，依判決意旨妥適修法。至於過渡期間該如何適用法律，大法官指出，修法前檢察事務官、司法警察官或司法警察依此項規定，以非侵入性方式採尿時，應報請檢察官核發「鑑定許可書」；情況急迫時，可以先依本規定非侵入性方式採尿，但應於採尿後24小時內陳報檢察官許可；檢察官認為不應准許者，應在3日內撤銷；受採尿者得於採尿後10日，聲請法院撤銷。

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