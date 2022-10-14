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網友爆料雲林某檢察官在宿舍強暴她？！法務部：了解中

▲▼法務部外觀與法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

▲有網友爆料檢察官強暴，法務部進行了解中。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

有匿名女子日前在臉書「爆料公社」爆料，稱雲林地檢署某檢察官在虎尾宿舍強暴她，又逼她墮胎，最後更花錢迎娶越南19歲嫩妻。由於爆料內容聳動，法務部聽聞後，目前已經向雲林地檢署查證中；法務部也強調，部長蔡清祥向來非常重視檢察官之品操及言行規範，將積極深入了解事情原委，並依權責及相關規定妥適處理。

臉書「爆料公社」日前出現篇名為「爆料雲林地檢公訴檢察官某某的私德」的文章，爆料人以「它」描述檢察官，文長超過千字。內容提到「在109年底，它在它虎尾的宿舍強暴我，它總是會否認強暴這件事，但是對我而言，它當時確實是違反我的意願強暴了我，沒有當下驗傷是我愚蠢。當時它強硬的脫下我的衣服，真的要強行進入時，我說了戴套，但是它說下次再戴，強行進入我。」

文章繼續寫道，「它總是對我哭窮，總是叫我出錢，載我去開房間叫我出錢、買晚餐、買水果各種都叫我出錢，…109年交往到現在，花在我身上不超過1萬元，卻花了60萬元去越南娶19歲的越南女子，無套19歲在越南新婚的女子。」

「和它在一起的期間，吃我的住我的，我盡力去付出了，換來了說謊背叛劈腿，它背叛陪在身邊的人，喜滋滋的透過messenger跟越南女子甜言蜜語，不久前從越南返台隔離選擇住我家，因為我住的地方環境比虎尾檢察官宿舍好，因為他回家住的話會被父母責罵為什麼要去越南娶妻。」

女網友還PO出與該名檢察官的多張對話截圖。由於內容聳動驚人，法務部表示，目前已經向雲林地檢署查證中，要求儘速查明原委。至於雲林地檢署檢察長張春暉也對媒體表示，已經先口頭告誡該名檢察官，請他妥善處理感情問題，切勿再激怒對方，而若發文內容涉及刑事責任，也會介入調查。

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