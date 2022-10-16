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號誌異常！汐止警「暴雨中站4小時」指揮交通　網超心疼：辛苦了

▲▼號誌異常！汐止警「暴雨站4小時」指揮　網超感動：辛苦了 。（圖／翻攝汐止集團臉書）

▲新北汐止一名員警為避免號誌異常發生事故，在暴雨中站了4小時指揮。（圖／翻攝汐止集團臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

今年第20號颱風「尼莎」生成，氣象局針對基隆、台北、新北、桃園、新竹縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣等8縣市發布大雨到超大豪雨特報。然而，有網友發現，新北市汐止區一名員警整個晚上都淋雨在路中央指揮交通，讓不少網友看完非常心疼，直呼「辛苦了」。

一名女網友在臉書社團「汐止集團」發文表示，她晚間7時回家，看到一名警察在新台五路、新興路口指揮交通，「號誌燈沒壞，也沒交通事故」，心疼地說「雨這麼大，他已經站了4小時，真的太辛苦了」。

網友看完紛紛留言，「天啊，無法想像雨中這樣站4個小時，辛苦了」、「我們家小朋友剛剛還在旁邊大喊（辛苦了）」、「對呀！從我家就聽到他很敬業的一直嗶嗶嗶的！！辛苦了」、「雨很大，真的辛苦了」、「我7點半經過到9點又經過，員警一直站在那，辛苦你們了，有你們真好」、「警察真的是一個很辛苦的職業，什麼都要做，但做什麼又會被罵」。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝汐止集團臉書）

▲▼號誌異常！汐止警「暴雨站4小時」指揮　網超感動：辛苦了 。（圖／翻攝汐止集團臉書）

對此，汐止派出所表示，15日晚間6時30分許獲報有號誌異常，立刻派遣警力到顯場指揮，以防雨勢過大視線不佳的情形發生，經員警疏導後並無發生任何事故，也於晚間11時30分號誌修復完畢後，該名員警恢復正常勤務。

汐止派出所呼籲，天雨路滑應小心慢行，經過號誌異常的路口更應減速慢行，並遵循現場指揮人員之手勢，「祝闔家平安，行車平安」。

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