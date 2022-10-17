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大陸 大陸焦點 特派現場

響應習近平二十大報告　陸六大國有銀行表態「支持實體經濟」

▲▼中國銀行。（圖／CFP）

▲中國銀行。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平16日在中共「二十大」開幕上提及，將堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。對此，中國大陸的六大國有銀行立即響應，當晚就發出公告，宣告支持實體經濟。

發出公告宣告支持實體經濟的六大國有銀行分別為中國銀行、工商銀行、交通銀行、農業銀行、建設銀行，以及郵儲銀行。

中國銀行公告稱，該行多措並舉全面落實穩經濟大盤要求，持續推進以境內商業銀行為主體、全球化綜合化為兩翼的戰略發展格局，堅持以科技、綠色、普惠、跨境、消費、財富、供應鍊和縣域等「八大金融」重點領域為著力點，豐富服務實體經濟的時代內涵，在促進經濟大盤恢復回穩的同時實現自身健康發展。

▲人民幣,存款,中國郵政儲蓄銀行。（圖／CFP）

工商銀行公告表示，該行前三季度為實體經濟新發放5萬億元以上投融資，助力穩住經濟大盤，金融服務適應性、競爭力和普惠性明顯提升。

交通銀行公告稱，今年以來，該行在服務實體經濟中主動擔當作為，加大金融供給，優化信貸結構，深化業務特色，夯實資產質量，推進高質量發展。

農業銀行公告強調，2022年前三季度，該行堅持以高質量發展為主題，堅守「服務鄉村振興的領軍銀行」「服務實體經濟的主力銀行」兩大定位，各項業務穩步發展，經營業績穩健向好。

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