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大陸 大陸焦點 特派現場

二十大開幕當天陸增716例　北京增15例「距大會堂僅4公里」

▲▼ 2022、十一長假、二十大、維安、天安門 。（圖／記者任以芳攝）

▲二十大前夕，北京為確保疫情不爆發，祭出超嚴格進京規定。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大16日開幕，中共中央總書記習近平再提「動態清零」，然而多地疫情仍在擴散，據今（17）早通報數據，16日新增本土個案716例，其中首都北京新增了15例，涉及多個區域，包括最中心的東城區和西城區。

據大陸國家衛健委今早通報，16日新增本土確診182例、無症狀534例，累計陽性個案716例。新疆疫情仍在蔓延，累計新增陽性病例188例，涉及烏魯木齊、伊犁等地。截16日24時，新疆現有本土確診病例374例、無症狀感染者3349例，累計3723例。

北京方面，16日新增13例本土確診、2例本土無症狀個案，涉及最中心的東城區、西城區，以及海淀區、朝陽區等。其中一處疫情爆發地「新景家園」，距離舉行二十大大會的北京人民大會堂僅約4公里。

由於國瑞購物中心確診人士為清潔人員，關聯民眾眾多，北京疾控日前發布通知，要求9日至12日到訪過該間百貨公司的人員立即報備，本人和同住人「居家或居店不外出」，配合做好相應管控措施。

在現如今的疫情防控政策下，每日都有不少民眾面臨封控隔離，經濟亦受到影響，外界關注是否在二十後，防疫政策能有所放寬。不過，習近平16日在報告時再重申「堅持動態清零不動搖」，看來短期內會繼續清零政策。

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