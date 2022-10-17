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大陸 大陸焦點 特派現場

胡錦濤專注翻頁、張高麗沉思　習二十大報告：中華民族偉大復興

▲▼二十大開幕、前中共正副領導人胡錦濤、溫家寶 。（圖／記者任以芳攝）

▲習近平向大會報告時，中共前領導人胡錦濤全程專注聆聽看資料 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會昨上午10時在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平代表第十九屆中央委員會發表政治報告，外媒分析，二十大是中共近30年最關鍵一次黨大表大會，牽動大陸未來五年甚至更長遠發展方向，涉台報告部分也出現新變化。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問大陸學者包承柯指出，首先又出現「不放棄武力」的用語，另一個新變化是「加速統一進程」，二十大報告已經定調對台統一目標，是共產黨始終不渝的歷史使命任務。

會議上午10點開始，習近平和七常委尚未進場前，現場已經響起熱烈掌聲。大會由大陸國務院總理李克強主持，現場到會代表和特邀代表共2340人，39請事病假。會議開始，在場所有人為毛澤東、周恩來、鄧小平等已故老一輩無產階級革命家和革命先烈默哀。

▲▼二十大開幕，20大主席團常務委員會成員 胡錦濤、溫家寶、李強、楊潔篪、胡春華、張高麗（圖／記者任以芳攝）

▲大陸前總理溫家寶精神奕奕。（圖／記者任以芳攝）

二十大大會主席團有十九屆現任政治局常委以及包括歷屆元老。中共前任總書記胡錦濤腳步緩慢入場，坐在習近平左手邊，另一位前任高齡96歲江澤民未出席，中共105歲人瑞元老宋平有入列。

習近平近1小時50分鐘政治報告，胡錦濤全程專注聆聽，有時翻頁後還特地仔細再看一下內容；同樣滿頭白髮溫家寶精神不錯，一邊聽一邊拍手，中共元老宋平也是精神奕奕聽習報告。

▲▼二十大開幕，20大主席團常務委員會成員 胡錦濤、溫家寶、李強、楊潔篪、胡春華、張高麗（圖／記者任以芳攝）

▲▼二十大開幕，20大主席團常務委員會成員 胡錦濤、溫家寶、李強、楊潔篪、胡春華、張高麗（圖／記者任以芳攝）

▲胡春華、楊潔篪、李強等人認真做筆記，聽到重點段落鼓掌。（圖／記者任以芳攝）

其他二十大主席團成員胡春華、楊潔篪、李強等人低頭認真做筆記，聽到重點段落鼓掌示好，全神貫注聽完席的報告。先前與大陸網球將彭帥鬧緋聞的張高麗是二十大主席團成員之一，開大會期間，他時而低頭看報告，時而往前看陷入沉思，未發現旁邊成員已經翻頁。

▼張高麗時常往前看，彷彿若有所思 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼二十大開幕，20大主席團常務委員會成員 胡錦濤、溫家寶、李強、楊潔篪、胡春華、張高麗（圖／記者任以芳攝）

▲▼中共二十大,胡錦濤。（圖／翻攝CCTV）

▲中共總書記習近平二十大報告，前面先回顧過去五年政績。（圖／翻攝CCTV）

回顧去五年政績

習近平向中央委員會報告，回顧過去五年的政績和新時代十年的偉大變革。他首先強調十九大以來是極不尋常的五年，但這五年來實現全民奔小康，打贏脫貧攻堅戰；提到疫情來襲的應對， 強調堅持「動態」清零不動搖，保障人民生命財產。

港澳台過去五年變化，香港從動盪局勢，到中共依憲法和基本法有效實施對行政區全面管治權。落實「愛國者治港」香港局勢實現由亂到治重大轉折。

針對涉台部份則指出，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。針對國際局勢急劇變化，要保持戰略定力，發揚鬥爭精神，維護國家尊嚴和核心利益，掌握發展和安全主動權。

談到從十八大以來這十年，習近平指出三件歷史大事，一迎來中國共產黨成立一百週年，二是中國特色社會主義進入新時代，三是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。

▲▼習近平二十大政治報告 。（圖／記者任以芳攝）

▲習近平執政後黨的政治報告首次提出「不放棄武力」，並且劍指外部勢力干涉。（圖／記者 任以芳攝）

涉台報告出現「不放棄武力＆劍指外部勢力」

涉港澳台部分，習近平強調堅持和完善「一國兩制」，推進祖國統一。堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業。同時繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作。

習近平指出，「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

大陸學者包承柯受訪時分析，這次二十大涉台報告有兩個新變化。首先，又出現「不放棄武力」的用語。上一次提出是2002年中共十六大政治報告，前任總書記江澤民使用了相同詞彙，當時兩岸時空背景是李登輝「兩國論」以及陳水扁上台主張「一邊一國」。

他進一步分析，二十多年後，兩岸又回復過去緊張態勢，類似又相同政治背景之下，加上美國猛打「台灣牌」，習近平這次更加明確表示，「不承諾放棄使用武力」來處理「台獨」問題，「中國人的事情中國人自己解決」劍指外部勢力過多干涉。

另一個新變化是「加速統一進程」。包承柯指出，「比對十九大沒有提出祖國完全統一，這次成為二十大涉台重點。」該說法是出自十九大六中全會曾經提出「推動兩岸完全統一」，整體涉台大政方針未變，繼續堅持和平統一，遏制外來勢力干涉。二十大報告延續十九大六中全會精神，定調未來對台統一目標是共產黨始終不渝的歷史使命任務。

▲▼中共二十大,20大。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸學者認為習近平即將開啟第三任期，「中華民族偉大復興」將是重大使命。（圖／記者 任以芳攝）

中共二十大使命「中華民族偉大復興」

接著進入二十大報告主題，習近平首先強調「新時代新征程中國共產黨的使命任務」；帶領人民實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進「中華民族偉大復興。」

全面建成社會主義現代化強國也有初步時間表，總體戰略安排分兩階段：2020年到2035年基本實現社會主義現代化；2035年到本世紀中葉要建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局關鍵之年。

針對產業發展和國內大循環，習近平定調以「高質量發展」，堅實物質技術基礎，堅持社會主義市場經濟改革方向、高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環格局。

近年，國際社會認為解放軍擴張速度極快，習近平政治報告特地強化「開創國防和軍隊現代化新局面」，要加快速度大造建成世界一流軍隊，貫徹新時代黨的強軍思想和軍事戰略方。

習近平強調，「全面加強人民軍隊黨的建設，確保槍桿子永遠聽黨指揮。」全面加強練兵備戰，打造強大戰略威懾力量體系，全面加強軍事治理，加強依法治軍機制建設和戰略加強國防科技工業能力建設。

談及未來外交方向，習近平強調，「中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，維護國際關係基本准則，維護國際公平正義，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。

他稱，「中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。」堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，推動構建新型國際關係，深化拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，致力於擴大同各國利益的匯合點。

▲▼中共二十大,20大。（圖／記者任以芳攝）

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