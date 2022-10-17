解讀中共二十大涉台報告　張五岳：劍指外部勢力、隱含統一時間表

▲中共第二十次全國代表大會16日上午10時在北京人民大會堂開幕。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會今（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕，中共中央總書記習近平發表二十大報告。針對「台灣問題」內容，五年前十九大和二十大最大差別在哪裡？淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受《東森新媒體ETtoday》指出，「重點是對台力度加大，反獨、加大促統、促融。」針對外部勢力介入內容首次出現，並且加大統一歷史使命，其中一句話也「隱含」統一的時間表。

回顧五年前十九大開幕，習近平十九大涉台報告部份，首先指出對台政策堅持「和平統一、一國兩制」方針；重申「九二共識」是確保兩岸關係和平發展的關鍵，秉持「兩岸一家親」理念；最後稱有堅定意志信心，和能力挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀把中國領土分裂出去。

五年後的二十大涉台報告，習近平指出，「解決台灣問題是中國人自己的事，‌‌要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意，盡最大努力‌‌爭取和平統一為前提，但絕不承諾放棄使用保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉‌‌和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對‌‌廣大國家統一。」

二十大與十九大報告差別在哪？張五岳分析三點，第一，劍指西方。5年前十九大報告完全沒有提到「外部勢力干涉」，近年習近平幾次重大談話，都有談及外部勢力太多干預，二十大涉台報告關鍵內容就是「警告」美國不要插手。

第二，加大「促統」歷史使命和手段方法。二十大涉台大報告中提到，「解決台灣問題，實現祖國統一是黨矢志不渝不渝的歷史任務，這是2021年中共七一黨慶新加入一句話，以前十九大並沒有出現；「實現中華民族偉大復興的必然要求」，是六中全會的歷史決議文。

▲中共中央總書記習近平二十大報告。（圖／記者任以芳攝）

張五岳強調，所謂加大統一歷史使命和進程，某種程度也是把統一問題「隱含」時間表。其中，「民族偉大復興必然要求」指的就是1949年開始，以前也沒有出現。從習近平2019年提出有關於「探索兩制」方案後，一直強調必須透過「九二共識」基礎跟台灣各黨各黨派、民主各界，對於兩岸關係、國家統一等問題展開深入民主協商，進而推動統一進程。

第三，加大力度「促融」。過去大陸國台辦發布一系列惠台政策必須延續，二十大之後一定會繼續強化兩岸融合發展。因此，二十大報告也放入許多融合發展用語。

▲ 中華港澳之友協會榮譽會長、淡江兩岸關係研究中心主任 張五岳 。（圖／記者任以芳攝）

張五岳說，「這次二十大報告涉台部份不到6百字，應該是最少的一次，十九大報告都有630個字，十八大就更多。儘管字數減少但對台力度加大，就是反獨、加大促統也加大促融。」

相較十九大涉台報告，習近平首次公開喊話「絕非針對廣大台灣同胞。」張五岳分析，「保留對台動武」不是針對台灣民眾而是針對台獨和外國勢力，這是中共領導人一貫講話。目的也是傳達「和平統一」是最佳優先方案、第一選擇，非和平方式是最後迫不得已的選項，絕非針對台灣民眾。