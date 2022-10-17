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「人體運毒」他硬吞209包搖頭丸！毒袋破掉...瞬間吸收暴斃

▲▼毒品、藥物、藥物濫用。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲南韓一名男子嘗試人體運毒，怎知卻因此喪命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

南韓一名男子日前鋌而走險做起人體運毒的生意，他先是吞入上百包用塑膠袋包裹的搖頭丸以及1包K他命，隨後從泰國搭機返國。然而他雖躲過海關，但僅僅1天後就被人發現陳屍家中，死因為搖頭丸急性中毒，當時他血液中的搖頭丸濃度高達每公升20.36毫克。法醫相驗後，竟在他的胃部發現79袋包裝破裂的搖頭丸。

根據《世界日報》報導，50多歲的死者9月25日被發現陳屍於首爾市龍山區的自家，死因則為搖頭丸中毒。根據死亡紀錄，他的血液中搖頭丸濃度高達每公升20.36毫克，是正常使用者的200倍，然而毛髮卻沒有驗出搖頭丸成分，警方因此懷疑他是「中毒者」，而非「吸毒者」。

▲▼人體運毒。（圖／กรมศุลกากร : The Customs Department）

▲人體運毒者體內全是一袋袋的毒品。（圖／กรมศุลกากร : The Customs Department）

死者的遺體經過法醫相驗後，果然在胃部發現上百袋單顆包裝的搖頭丸，其中有79袋的包裝已經破裂，另外則有約130袋是完好無損的。警方判斷，死者應該是受人委託進行人體運毒，然而過程中因為包裝袋破裂，導致大量的搖頭丸瞬間被吸收，因而暴斃。據悉，一旦體內裝有毒品的袋子破裂，很有可能會導致死亡，因此人體運毒者不但不可以劇烈運動，還要避免進食。

除此之外，法醫還在他的腸道發現118公克的K他命，足以讓600多人同時服用。經警方調查，該名男子8月才剛從泰國出境，沿途經過馬來西亞，並在9月24日抵達南韓，怎知25日就暴斃，而當初向警方通報死亡的同居人目前也被列入調查。

警方已經前往男子家中進行搜查，並沒收他的手機，調查人體運毒的經過與委託人資訊。

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