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韓戀童淫魔性侵12人！　關15年「出獄前1天」被法院判：繼續關

▲▼南韓「排行第二」戀童淫魔金根植將於17日出獄。（圖／仁川警察廳）

▲「排行第二」戀童淫魔金根植原本將於17日出獄，法院16日緊急延長拘留。（圖／仁川警察廳）

記者王佩翊／編譯

南韓戀童淫魔金根植（김근식，音譯）因涉嫌性侵12名未成年女童、少女，先後被判服刑5年6個月與15年，而他原訂17日出獄，引發社會恐慌。對此，當局曾表示將在出獄當天公布他的個人資料，不過由於金根植入獄後，又出現新的受害女性，水原地方法院安養分院16日緊急以「有隱滅證據、逃亡可能性」為由，發布延長拘留。因此金根植17日也將持續在原監獄受監服刑。

根據《早安經濟》報導，現年54歲的金根植2000年因性侵一名未成年少女入獄服刑5年6個月，沒想到2006年才出獄16天的他又再度犯案，並在短短5個月內以同樣手法再度拐騙性侵11名未成年女童與少女，隨後更在南韓各地逃亡，企圖躲避警方追緝，直到2006年9月才終於被警方逮捕，並入監服刑。

被韓媒稱為繼趙斗淳後第二可惡的性侵犯金根植被關15年後，原訂於10月17日出獄。儘管他將戴上電子腳鐐接受24小時的監控，並住進隸屬法務部的韓國法務保戶福祉工團生活館（宿舍，為更生人機構），且當局也承諾，會公開他的照片、年齡、地址、身高、體重、犯罪紀錄等個人資料，但消息一出仍引發全國人民恐慌。

最新報導則指出，水原法院安養分布稍早緊急依性侵未滿13歲女童等新嫌疑，對目前仍在安養監獄服刑的金根植發出延長拘留。

金根植涉嫌於2006年性侵另一名未滿13歲女童，該名被害者2020年12月透過媒體得知金根植的性侵前科與手法後，聯想到多年前受害經驗，懷疑金根植就是當年的犯人，因此主動向警方報案。由於南韓2012年曾修法取消性侵未滿13歲兒童與身心障礙人士的法律追溯期，因此該案至今仍具有追訴權。

金根植在獄中接受該案調查時，堅決否認犯行，但檢方仍認為金根植有逃亡、再犯以及報復被害人的可能性，因此向法院請求延長拘留。而法院審視檢方提出的證據後，認為金根植的確有隱滅證據與逃亡之可能性，因此在16日對其發布延長拘留。

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