加強琉球群島防衛　日本將添購數百架攻擊無人機！最快2025年部署

▲日本2022年3月12日接收首架美國交付的RQ-4B「全球鷹」大型無人偵察機。（圖／翻攝自日本航空自衛隊官網，下同）

記者張寧倢／編譯

日本防衛省公布新的國防預算計畫，為加強琉球群島等離島防衛力量，將於2023年度試行引進美國製的攻擊型小型無人機，最快將從2025年開始部署，數量約在數百架左右，平時也可作為自衛隊設施的警戒監視用途。

根據「時事通信社」報導，日本防衛省在2023年度預算概算要求中加入了添購攻擊型無人機配備的「事項要求」，只記載了項目但未標註金額，預計在未來預算編列過程中才會決定金額。報導指出，攻擊型無人機是設想針對進攻離島的敵方車輛和艦艇，施以自爆攻擊等損失，並且可以在不造成自衛隊人員傷亡的情況下進行攻擊，提高威懾。

日本防衛省在年底前可重新評估修改的3份安全保障相關文件中指出，除了攻擊型無人機外，還將積極部署用於各種用途的無人飛機。目前日本自衛隊已經引進「全球鷹」大型無人偵察機活用於救災行動，但沒有配備攻擊用武器。

▼日本引進RQ-4B「全球鷹」無人偵察機。

日本防衛省在2022年預算中也列入3千萬日圓的調查研究費，用於租借並研究美國製和以色列製的攻擊型無人機，今後將選定預計部署於離島的機種，也將考慮由日本自行生產。

報導提到，攻擊型無人機在海外各國已經投入使用，包含在琉球群島周邊頻繁活動的中國也正在開發攻擊型在內的各種用途無人機，並且將之實用化。

註：琉球群島（又稱西南諸島）為日本九州南方延伸至台灣東北方約1200公里的島嶼群，包含隸屬於鹿兒島縣的大隅群島、奄美群島，以及隸屬沖繩縣的沖繩群島、先島群島、大東諸島等。

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