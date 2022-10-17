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大雨塞爆內湖人見1幕傻了　汐止人怨被邊緣：公車半小時無法過1站

記者黃翊婷／綜合報導

尼莎颱風外圍環流帶來暴雨，讓雙北市民一早上班上課苦不堪言，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲的臉書都有市民湧入留言，「汐止像邊緣人一樣」、「光一站公車就開了10分鐘」、「校車出不來」、「一出門就全濕了」；還有內湖網友崩潰表示，下大雨要上班已經很不爽了，竟然有駕駛並排停車，害公車塞了10多分鐘才駛進公車格。

北台灣大雨，雙北網友抱怨。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜、柯文哲、汐止聯盟、爆怨公社）

▲內湖大塞車，網友還遇到並排停車的駕駛。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

一名汐止居民17日早上在臉書「汐止聯盟」的文章中提到，一場大豪雨檢驗了汐止的交通問題越來越嚴重，大家提早出門、騎車的改成坐車，結果還是塞在路上，「公車坐半小時還無法過一站，真的是誇張！」

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北台灣大雨，雙北網友抱怨。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜、柯文哲、汐止聯盟、爆怨公社）

▼▲新北市民在臉書留言抱怨。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜、汐止聯盟）

北台灣大雨，雙北網友抱怨。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜、柯文哲、汐止聯盟、爆怨公社）

新北市長侯友宜的臉書也湧入許多市民留言表示，「小孩跟大人，汐止金龍里590、591、896陸續5台公車都上不去」、「市長知道水門沒開，校車出不來嗎？早上有些中學家長臨時接到通知自行到校，我的孩子小學校車有應變換小車沿路找學生，校車如果沒來，要騎機車載小孩包雨衣去學校，真的會翻臉」、「汐止像邊緣人一樣」、「身為汐止居民，今天交通大塞車，光一站公車就開了10分鐘，今天註定遲到了」。

北台灣大雨，雙北網友抱怨。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜、柯文哲、汐止聯盟、爆怨公社）

▼▲台北市民一早上班也是狀況百出。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

北台灣大雨，雙北網友抱怨。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜、柯文哲、汐止聯盟、爆怨公社）

而台北市長柯文哲的臉書同樣有許多市民留言抱怨，「今天的風跟雨，帽子戴了沒用，雨傘撐了沒用，為了遮風擋斜雨，行人走路路線都被擋住，到底為什麼不能放颱風假了？只有雨量才能決定放颱風假嗎」、「今天風雨還是這麼大，到處都在淹水，我們出事了你要負責嗎」、「一出門就全濕了，不知道大風大雨的到底為什麼不放假，送小孩上學也超危險，都無法體諒人民的辛苦」。

還有一名家住內湖區東湖捷運站附近的網友在臉書「爆怨公社」無奈表示，下大雨要上班已經很不爽，竟然還遇到並排停車的駕駛，「（停）在公車格前是怎樣？害公車塞了好幾10分鐘才擠進公車格！現在是你的停車場？」

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