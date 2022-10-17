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土石流仍要外送員挖路騎上來！小費曝光　網看傻：工兵技能

記者黃翊婷／綜合報導

尼莎颱風外圍環流帶來暴雨，台灣北部、東部災情頻傳。一名網友16日在臉書PO文表示，看到外送群組有人接到一份來自台北市文山區的訂單，客人自稱住家附近的道路發生土石流，希望外送員「挖開路騎上來」，他願意給50元小費。

土石流堅持叫外送，客提1要求，外送員看傻。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事、陽明山國家公園）

▲有客人住家附近的道路因土石流中斷，仍堅持要求外送員送餐。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

臉書「外送員的奇聞怪事」管理員16日轉分享在外送群組瘋傳的一則訊息，只見客人在訂單中註明，因為要上來他家的路發生土石流，造成道路中斷，希望外送員想辦法「挖開路騎上來」，他會到一樓等待取餐，「會加你50元小費」。

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這份訂單連管理員看完都忍不住調侃，「外送新技能Get，逢山開路、遇水架橋。咦！這好像工兵技能。真的是『奇聞怪事』對吧？」其他網友也紛紛留言表示，「50元小費也太強了」、「這個感覺是故意的」、「還挖開路，加5000元都不去」、「好奇，有送到嗎」、「回報客服，拒送，客人要負評就負評，安全重要」。

不過，也有眼尖網友發現，搭配這個訊息的土石流圖片應該是陽明山，因此認為這起事件究竟是真的還是惡作劇，仍有待進一步驗證，「這不是陽明山土石流嗎」、「陽明山土石流跟文山區有什麼關係」。

▼網友指出配圖的土石流畫面是陽明山。（圖／翻攝自Facebook／陽明山國家公園）

土石流堅持叫外送，客提1要求，外送員看傻。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事、陽明山國家公園）

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