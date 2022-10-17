大雨電梯變「水簾洞」！她撐傘走進去　14秒影片驚呆網

水簾洞⋯⋯⋯⋯ 颱風特殊奇景，下雨的電梯☔️ 由 Sabrina Du 發佈於 2022年10月16日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

尼莎颱風外圍環流帶來暴雨，台灣北部、東部災情頻傳。一名網友17日在臉書PO文表示，在CITYLINK（購物中心）南港店目睹民眾搭乘「水簾洞」電梯，因為電梯內部也在「下雨」，還有人乾脆撐著雨傘走進去，堪稱颱風天特殊奇景。

▲電梯門口漏水，民眾仍選擇搭乘。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同。）

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原PO在臉書「路上觀察學院」貼出一段影片，畫面中的電梯門口不斷漏水，民眾一個接著一個快步走進去，還有人推著嬰兒車進入，甚至有一名女子乾脆撐著傘走進電梯，短短14秒就有大約10人搶著要搭電梯。

原PO提到，這宛如「水簾洞」的情景堪稱是颱風天的特殊奇景，事發地點位於CITYLINK南港店的停車塔，隔壁還有另一台電梯，但不會動，加上停車塔有10多層樓，大家才會選擇擠進電梯裡，而且電梯內部也在「下雨」。

文章公開之後，網友們紛紛留言直呼誇張，「進電梯要撐傘，第一次看到」、「那個撐傘的不就把雨打進電梯了」、「孫悟空他家」；也有不少網友擔心電梯會漏電並表示，「這樣我才不敢進去」、「這樣還敢搭電梯，我不敢，我寧願扛嬰兒車」、「漏電的話整台一起掰掰」。

還有一名網友進一步解釋，電梯出現漏水狀況，萬一電纜進水短路可能會造成故障，到時候就要等人來救了，「而且門口漏水處上方剛好是內外門門扣接點的位置，那個地方是帶電的，只要出問題，安全迴路異常，電梯就不會動了。」

▼網友擔心電梯漏電。