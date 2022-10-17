汐止伯爵山莊坍方10秒影片曝光　近高壓電塔！台電曝最新情況

記者黃翊婷／綜合報導

受颱風尼莎外圍環流及東北季風共伴效應影響，東部及北部降下暴雨，災情頻傳。新北市汐止區伯爵山莊社區16日發生土石坍方，崩塌範圍鄰近台電高壓線路鐵塔，台電緊急動員前往現場處理，初步研判暫無安全問題，後續會針對鐵塔加強防範。

▲汐止伯爵山莊社區發生土石坍方。（圖／翻攝自Facebook／重機車友｜各區路況天氣、資訊分享中心）

消防署16日表示，新北市汐止區伯爵街3巷、6巷「伯爵山莊」旁發生土石流，土石滑落約100公尺X40公尺X10公尺，康寧街1戶陽台鐵窗遭土石流落石砸毀；新北市政府警察局已派員在災害現場拉設封鎖線，目前無人員受困傷亡，伯爵街3巷25戶65人、伯爵街6巷4戶15人、康寧街815巷24戶50餘人、伯爵街6巷13號的1、4 樓共11人皆已撤離，但伯爵街6巷仍有約70人不願撤離。

▼▲伯爵山莊16日晚間的現場畫面。（圖／翻攝消防署）

有網友在臉書「重機車友｜各區路況天氣、資訊分享中心」轉分享一段10秒鐘的影片，拍攝者記錄下伯爵山莊土石坍方的瞬間，畫面中大雨滂沱，先是有一塊較大的土石崩落，接著又有許多小土石滑落，場面十分驚險。

此外，由於崩塌範圍鄰近台電高壓線路鐵塔，台電表示，獲報後已緊急動員至現場處理，對鐵塔塔基部分鋪蓋帆布，土石崩塌處距離鐵塔塔基約有6到10公尺，植被良好，初步研判暫無安全問題，會針對鐵塔進行後續防範，並持續與相關單位研討處理。

▼滑落的土石灌到家門前。（圖／記者張君豪翻攝）