影／取消輔選行程！陳時中衝康樂隧道勘災　前市議員痛罵柯文哲

記者呂晏慈／台北報導

受到颱風尼莎影響，全台多個縣市降豪雨，台北市部分地區陸續傳出災情，包括康湖隧道2側崩落面積約200平方公尺，雙向車道均無法通行。民進黨台北市長參選人陳時中稍早特別取消晚間所有行程，分別前往台北市大湖公園及康湖隧道關心受災情形，並提醒民眾外出時間千萬要注意安全。

▲陳時中今天晚上前往大湖公園與康湖隧道口關心狀況。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

此外，今天南下輔選的台北市長的柯文哲傍晚返回台北，預計晚間8時20分視察康樂隧道搶修進度，而無黨籍台北市長參選人、前台北市副市長黃珊珊已搶先到康樂隧道，提醒民眾留意自身安全。

陳時中透過臉書表示，豪雨傾盆一整天，大家辛苦了，擔心雨勢會造成災情，他取消晚間所有行程，來到大湖公園與康湖隧道口關心狀況，並與土木技師、水保技師一同在現場勘查，回鍋的台北市前議員王孝維與現任市議員李建昌也到場討論，夜幕低垂，風雨交加，外出的朋友一定要特別注意安全，期盼所有市民都能平安。

不過，王孝維在現場勘災時不滿地說，南港及內湖多處傳出淹水災情，不曉得柯文哲現在還在幹嘛？還在SOP？但是台北市到現在都沒有啟動災害應變中心一級開設，很奇怪，還在台中輔選，這種市長真的是丟臉。