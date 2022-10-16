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2.0轉型動起來！中小企業冠全台　彰化招商引資破兆元

▲彰化縣成立青年發展處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣成立青年發展處。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化是中小企業的原鄉，擁有世界級的企業與隱形冠軍，產業實力雄厚，彰化縣長王惠美上任後，主動盤點土地、積極協助企業排除投資障礙，成功引資破兆元，並成立青年發展處協助青年就創業。根據行政院主計總處統計2021年平均每戶家庭可支配所得，彰化縣為90.7萬元，為歷年最高，且成長率7.25%，居全台之冠。

彰化縣擁有多元的產業聚落，是水五金、汽機車及自行車零組件、紡織及機械等產業的大本營，也是許多跨國企業，如美利達、正新、百和、建大、帝寶、健和興等全球企業的營運暨研發中心。

▲彰化經濟動能起飛。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化縣招商概況。

除了打造良好投資環境，縣府以高靈活度、高行政效率，以及一條龍的服務方式，主動、積極協助企業排除投資障礙。彰化的產業規模持續成長，近三年來縣內公司設立家數新增超過2千多家，換算下來每天新設近二家公司，迎來兆元產業投資彰化，以扶搖之姿邁向第三大工業大縣。

台灣石化產業龍頭台塑集團，為加速推動綠色新能源布局，也宣布投資160億元，在彰濱工業區建構6.1 公頃的綠能生產基地，初期先分別設置2.1GWh鋰鐵電池芯廠與模組廠，後續再視發展狀況，投入第二期擴建，目標將電池芯與模組產能分別提升至 5GWh。

▲彰化經濟動能起飛。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

「彰化不怕沒人才，只怕沒舞台」，王惠美為鼓勵青年在地就業，去年10月至今共辦理8場次大型就業博覽會及54場單一小型徵才活動，共計411家企業徵才，提供13,986 個以上職缺，寫下全國失業率最低、約3.8%的傲人數字，成功扮演人才與企業的橋梁。

▲彰化經濟動能起飛。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化縣是中小企業原鄉。

此外，縣府今年也特別規劃「青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，提供設籍彰化18至29歲應屆畢業生，由就業服務台協助求職就業，且薪資達2萬7,000元以上，並連續受僱同一雇主滿30日以上，縣府就加碼按月發給1,500元，最高發給6個月，與企業一起幫青年加薪。

今年青年節更成立「青年發展處」，推出「安心創業：青年創業三扶貼」輔導措施，並設立1,000萬元創業補助，審核通過就有機會獲得最高30萬元創業基金。為活化商圈及老舊街區，縣府也推動「商店街區補助青年展店示範計畫」，以店面每月租金50％為補助上限，每月補助金額在5,000元至1萬元之間，最長補助1年，已於今年3月底陸續簽約進駐展店。

▲彰化經濟動能起飛。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲momo在彰化和美設物流中心。

依照主計總處今年8月中旬所發布之資料，彰化縣110年平均每戶家庭可支配所得達90.7萬元，為歷年最高，且跟109年(84.5萬元)資料比較，成長率7.25%為全台之冠，可支配所得排名也由109年之第17名，進步到第13名。隨著可支配所得增加，彰化縣110年家庭儲蓄為25.2萬元，亦為近年新高點，顯示家庭所得及生活品質均持續提升中。

王惠美表示，縣府將持續透過重大投資、就業等計畫，鼓勵傳統產業提升核心競爭力、擴大既有科技產業群聚規模，以加速產業轉型升級，並推出一系列扶助方案幫助青年就創業，與企業、青年共同促進經濟繁榮發展，於彰化建縣300年之際再創輝煌。

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