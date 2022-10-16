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快訊／尼莎豪雨狂灌北台灣！雙北5地區發布「淹水一級警戒」

▲▼無縣市最新消息。

記者閔文昱／綜合報導

尼莎颱風與東北季風共伴效應影響北台灣地區，雙北豪雨災情頻傳，經濟部水利署16日晚間針對台北民生國中、松山、南港玉成站以及新北社后橋、蘆洲站發布淹水一級警戒，請民眾特別注意防範積淹水。

水利署16日晚間表示，新北市2地區發布淹水一級警戒：

新北市五股區淹水一級警戒(蘆洲站6小時雨量131.5mm) ,如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水(如：五股區-更寮里,五福里,五股里,興珍里,成泰里,福德里,成州里,成德里,集福里,德音里,環河路,成泰路,中興路,四維路,新五路,凌雲路)，建請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

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新北市汐止區淹水一級警戒（社后橋站6小時雨量226mm），如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水（如：汐止區-樟樹里、環河里、中興里、厚德里、北山里、江北里、鄉長里、福山里、橫科里、保長里、長安里、長江街、汐萬路、大同路、樟樹路、長興街)，建請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

台北市部分，根據經濟部水利署防災資訊網資料，以下3地區發布淹水一級警戒：

台北市大安區淹水一級警戒(松山站6小時雨量168mm) ,如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水(如：大安區-學府里,德安里,民炤里,建安里,龍門里,仁愛里,古莊里,民輝里,光武里,和安里,芳和里,群賢里,福住里,仁愛路圓環，基隆路三段)，建請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

台北市松山區淹水一級警戒(民生國中站6小時雨量195.5mm) ,如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水(如：松山區-中華里,慈祐里,民福里,中正里,美仁里,莊敬里,新益里,精忠里,龍田里,中崙里,東光里,東昌里,敦化里,敦化北路與南京東路口)，建請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

台北市南港區淹水一級警戒(玉成站6小時雨量195mm) ，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水(如：南港區-中研里,中南里,仁福里,合成里,成福里,西新里,新光里,聯成里,九如里,三重里,經貿一路,研究院路一段,忠孝東路七段,東新街)，建請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

淹水警戒分級定義：

二級警戒：發布淹水警戒之鄉（鎮、市、區）如持續降雨，其轄內易淹水村里有70%機率三小時內開始積淹水。

一級警戒：發布淹水警戒之鄉（鎮、市、區）如持續降雨，其轄內易淹水村里有70%機率已開始積淹水。

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