不斷更新／尼莎「灌水式暴雨」襲台　全台災情統整

▲輕颱尼莎（Nesat）帶來大量的雨水，導致北部、東部多處地區淹水。（圖／氣象局）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到輕颱尼莎（Nesat）外圍環流、加上東北季風影響，15日開始在東部及北部降下暴雨，導致多處傳來災情。對此，氣象局預估尼莎在今晚11時前後會轉為中颱，預計晚間8時30分解除海警，不過明天東北季風影響，北部、東北部將有驚人劇烈降雨。以下為您整理各地災情，還請民眾注意安全。

台北市：

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信義區吳興街附近淹水，幾戶民宅被水灌入。

文山區景美溪水位暴漲到警戒線，平常河濱運動空間包含籃球場等公共設施均已遭淹沒。

陽明山爆發兩次土石流，陽金公路和中興路口一度封閉，目前已搶修開；陽明山國家公園生態保護區則全面關閉。

內湖區文湖街、內湖路一段山區道路淹水、山洪湍急；大湖公園外的成功路也淹水，大湖康湖路路樹、路基坍塌造成康湖隧道雙向交通中斷。

新北市：

秀朗橋河堤16日中午開始淹水，不少拖吊車到場救援。

汐止區吉林街及福三街口、南興路口及仁愛路一等處，嚴重積水。

汐止區東方旺族社區後方停車場，靠近大同路上洪耳鼻喉科附近淹水，多輛汽車泡在水中。

新店區碧潭水勢暴漲，人行道已被淹沒。

▼尼莎颱風帶來充沛雨量，汐止多處積水並有車輛受困。（圖／記者張君豪翻攝）



基隆市：

基隆河水位持續上升。

宜蘭縣：

宜蘭縣大同鄉因部分地區受到雨勢影響，導致台7線等道路多處坍方。

蘭陽溪水暴漲，水位逼近蘭陽大橋橋面。

宜蘭縣七賢村因蘭陽溪水倒灌導致淹水。

新竹市：目前尚無災情傳出。

新竹縣：目前尚無災情傳出。

桃園市：

桃園區南門市民活動中心因大雨而屋內出現漏水情況。

苗栗縣：目前尚無災情傳出。

台中市：

台中市大雅區雅環路二段一處電線絕緣器15日下午2時49分許遭雷擊，導致2849戶停電；另外，大里區仁興街一帶也有130戶停電，兩處接已恢復供電。

南投縣：目前尚無災情傳出。

雲林縣：目前尚無災情傳出。

彰化縣：目前尚無災情傳出。

嘉義市：目前尚無災情傳出。

嘉義縣：目前尚無災情傳出。

雲林縣：目前尚無災情傳出。

台南市：目前尚無災情傳出。

高雄市：目前尚無災情傳出。

屏東縣：目前尚無災情傳出。

花蓮縣：



花蓮市區雨勢過大，花蓮市德安六街涵洞道路、吉安火車站旁涵洞、壽豐鄉台9線、豐德街地下道、豐田火車站旁涵洞、光復鄉大進村1巷2號道路嚴重積水。

鳳林鎮山興193縣道樹木倒塌及土石坍落，已拉拉封鎖線警示；縣道193線月眉路段在23.6K~30.9K陸續有土石、樹木崩落情形，已預警性封路。

▼受颱風外圍環流影響，花蓮持續豪大雨造成多條路段進行交通管制。（圖／花蓮縣政府提供，下同）



台東縣：目前尚無災情傳出。

澎湖縣：目前尚無災情傳出。

金門縣：目前尚無災情傳出。

連江縣：目前尚無災情傳出。

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