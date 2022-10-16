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台南購物節豪禮抽不完　黃偉哲加碼第2台TOYOTA房車

▲「2022台南購物節-購潮趴」16日在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場，市長黃偉哲現場霸氣喊出加碼第2台汽車做為台南購物節抽獎獎品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022台南購物節-購潮趴」16日在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場，市長黃偉哲現場霸氣喊出加碼第2台汽車做為台南購物節抽獎獎品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2022台南購物節-購潮趴」16日在新光三越台南新天地西門廣場登場，現場除台南精選好物展售會外，還有全台最潮人氣團體原子少年-土星帶來精彩表演，市長黃偉哲現場霸氣喊出加碼第2台汽車做為台南購物節抽獎獎品，更承諾跨年演唱會將再邀請大家喜愛知名藝人來台南開唱，讓現場民眾大呼台南市民真幸運。

▲「2022台南購物節-購潮趴」16日在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場，市長黃偉哲現場霸氣喊出加碼第2台汽車做為台南購物節抽獎獎品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022台南購物節-購潮趴」16日在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場，市長黃偉哲現場霸氣喊出加碼第2台汽車做為台南購物節抽獎獎品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022台南購物節-購潮趴」16日在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場，市長黃偉哲現場霸氣喊出加碼第2台汽車做為台南購物節抽獎獎品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，2022台南購物節自7月中旬推出後就獲得熱烈響應，這次活動將持續到2022年12月31日止，民眾只要登錄台南店家消費滿百元發票即可參加抽獎，獎品有百萬名車、電動機車、機票、IPHONE14等各項好禮，今年更推出手機APP(有iOS及Android版)，方便民眾即買即登，輕鬆抱走各項大獎，未來還有更多神秘豪禮即將現身，請大家絕對不要錯過，趕快來台南狂買狂玩就對了。

▲「2022台南購物節-購潮趴」16日在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場，市長黃偉哲現場霸氣喊出加碼第2台汽車做為台南購物節抽獎獎品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌表示，這次活動特別邀請到超人氣團體原子少年-土星帶來勁歌熱舞，此外現場亦有台南好物展售會、小丑氣球表演、TOYOTA汽車展示、DIY體驗等，憑消費發票滿500元更可獲得免費限量爆米花，現場參與活動民眾表示活動很棒而且一定會上網登錄發票抽獎。

▲「2022台南購物節-購潮趴」16日在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場，市長黃偉哲現場霸氣喊出加碼第2台汽車做為台南購物節抽獎獎品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為刺激買氣、帶動消費人潮，台南購物節即將在台南各大百貨、商圈、賣場及各大展演活動展開一系列的快閃的活動，民眾只要現場下載購物節APP並登錄發票，就可獲贈限量好禮，更多詳細資訊可上台南購物節官網查詢(https://tainanshopping.tw/)

▲「2022台南購物節-購潮趴」16日在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場，市長黃偉哲現場霸氣喊出加碼第2台汽車做為台南購物節抽獎獎品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「2022台南購物節-購潮趴」16日在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場，市長黃偉哲現場霸氣喊出加碼第2台汽車做為台南購物節抽獎獎品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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