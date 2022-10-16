　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析　盼民眾理解及健康面對憂鬱症

▲為協助憂鬱症患者及家屬健康面對憂鬱症，台南市憂鬱症關懷協會16日於全美戲院舉辦《好好說再見》電影賞析，市長黃偉哲親自與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為協助憂鬱症患者及家屬健康面對憂鬱症，台南市憂鬱症關懷協會16日於全美戲院舉辦《好好說再見》電影賞析，市長黃偉哲親自與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助憂鬱症患者及家屬健康面對憂鬱症，台南市憂鬱症關懷協會16日於全美戲院舉辦《好好說再見》電影賞析，藉由蘇春霖醫師的解說，讓民眾從中學習如何面對生命中的挫折、激發轉念動機、負面情緒轉換及創造思考等運用技巧，選擇適合自己，且能有效紓解情緒的方式。

台南市長黃偉哲偕同副市長戴謙及社會局長陳榮枝到場共襄盛舉，並表示希望與會者在蘇春霖醫師的陪伴下，透過觀影心得分享，對自我人生有更不一樣的體悟及建立正面的人生觀。他也感謝台南市憂鬱症關懷協會長期對憂鬱症患者之關注，協助憂鬱症者及其家屬獲得相關資訊及支持，就如電影《好好說再見》，故事主角在母親與醫師的陪伴下，學習如何面對原諒、愛與死亡，再次理解生命的意義，學習如何與摯愛道別。

▲為協助憂鬱症患者及家屬健康面對憂鬱症，台南市憂鬱症關懷協會16日於全美戲院舉辦《好好說再見》電影賞析，市長黃偉哲親自與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

憂鬱症已是現代文明病，市府非常重視民眾心理健康，除辦理心理衛生宣導、自殺防治守門人教育訓練、轉介服務、自殺及物質濫用防治宣導，更積極布建社區心理衛生中心，全市37區另設置40個心理諮詢據點，供民眾就近使用服務。此外，每年9月10日至10月10日定為台南市「心理健康月」，期間衛生局結合各局處、醫療院所及民間單位規劃一系列活動，宣導心理健康的重要性。

為扶助弱勢族群，社會局於台南市布建12處社福中心，提供「以家庭為中心，社區為基礎」的福利服務，當民眾因失業、急難事由等生活陷於困境，社福中心社工會立即提供關心慰問，並協助連結資源協助民眾度過危難。

▲為協助憂鬱症患者及家屬健康面對憂鬱症，台南市憂鬱症關懷協會16日於全美戲院舉辦《好好說再見》電影賞析，市長黃偉哲親自與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另為協助精神障礙者享有自立生活與融入社區的平等權利，社會局2022年8月於新化成立1處精障會所，可服務40名精神障礙者。精障者可藉由與同儕及工作人員共同參與工作日活動的過程，發展夥伴關係，獲得支持也建立自信。

未來市府將持續辦理各項心理健康活動，如長者心理健康諮詢專線、職場心理健康促進活動、悲傷輔導、青少年心理健康、憂鬱症防治、災難心理重建等，幫助民眾建立並維持良好的身心狀態。

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
郁方還原「登山女神餐會」鴻門宴　K先生幫募款　赴約全是妻朋友
烏俄戰爭升級？陸外交部發「烏克蘭撤僑」通知
曹格認婚姻亮紅燈！　曝「壓垮夫妻關係」最後稻草
他靠勞退「月領5萬元」　祕訣就1招
快訊／汐止災情頻傳　新北市府「開放全區紅黃線、學校」停車
暴風雨何時停？下波「冰豪雨彈」降剩20°C　一周天氣出爐
快訊／侯友宜勘災伯爵山莊　緊急下令了
北市百齡橋下成「大型泡水場」！汽車遭淹半身　車主全崩潰
快訊／被議員罵爆！柯文哲回台北「緊急新增行程」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新住民生活適應輔導班成果展　侯友宜盼文化交流有歸屬感

響應世界糧食日！新北推動惜食分享餐廳　用實際行動支持理念

新北學子創作疫情版打油詩　閱讀「療心紓壓」對抗病毒

台南購物節豪禮抽不完　黃偉哲加碼第2台TOYOTA房車

黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析　盼民眾理解及健康面對憂鬱症

尼莎颱風來襲　台南愛心志工修繕助弱不歇息

2.0轉型動起來！中小企業冠全台　彰化招商引資破兆元

邊境解封泰國首發團搶頭香來台　造訪日月潭獲日管處熱情歡迎

台南防疫備受肯定　台南市醫界大聯盟後援會力挺黃偉哲為台南打拼

千人封茶為南投茶博畫句點　9天吸80萬人潮、銷售額1.6億創新高

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

妻為色盲尪備特別眼鏡 他見滿山花海噴淚相擁

新住民生活適應輔導班成果展　侯友宜盼文化交流有歸屬感

響應世界糧食日！新北推動惜食分享餐廳　用實際行動支持理念

新北學子創作疫情版打油詩　閱讀「療心紓壓」對抗病毒

台南購物節豪禮抽不完　黃偉哲加碼第2台TOYOTA房車

黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析　盼民眾理解及健康面對憂鬱症

尼莎颱風來襲　台南愛心志工修繕助弱不歇息

2.0轉型動起來！中小企業冠全台　彰化招商引資破兆元

邊境解封泰國首發團搶頭香來台　造訪日月潭獲日管處熱情歡迎

台南防疫備受肯定　台南市醫界大聯盟後援會力挺黃偉哲為台南打拼

千人封茶為南投茶博畫句點　9天吸80萬人潮、銷售額1.6億創新高

為何習二十大報告口頭未提「九二共識」　兩岸學者這樣解讀

這味很秋天！2步驟一鍋煮「鮭魚栗子炊飯」　懶人料理太香了

U23／林振瑋對日本火球連發　飆生涯最速159公里

LIVE／尼莎「增強中颱」轉彎飄移！陽明山灌雨破表　氣象局最新說明

鼓勵他買老公寓！45歲同事喊3年後退休　爽曝「月入可10萬」

新住民生活適應輔導班成果展　侯友宜盼文化交流有歸屬感

許芳宜《我心我行》邀孫翠鳳助陣　讚歌仔戲「真人版漫威野台英雄」

響應世界糧食日！新北推動惜食分享餐廳　用實際行動支持理念

新北學子創作疫情版打油詩　閱讀「療心紓壓」對抗病毒

影／取消輔選行程！陳時中衝康樂隧道勘災　前市議員痛罵柯文哲

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

他陳屍舊宿舍　警比對找到家人

蔡英文轟「流標縣」　王惠美反擊

克服腦手術、確診力拼連任　台中最年輕議員：全力以赴

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

爆料「局長夫人」干政

黃偉哲推動四橫三縱高架路網

台南好吃好玩的公益嘉年華來囉！

台南市醫界大聯盟後援會力挺黃偉哲為台南打拼

台中通過地方稅加計利息分期繳納辦法

南消啟發防火防災興趣種子

即／桃園市宣布：復興區正常上班上課

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

獅子會8輛重機載眾人滿滿愛心啟航

更多熱門

相關新聞

台南市醫界大聯盟後援會力挺黃偉哲為台南打拼

台南市醫界大聯盟後援會力挺黃偉哲為台南打拼

台南市長黃偉哲受邀參與16日舉辦的台南市醫界大聯盟後援會，活動在永康東東宴會廳舉辦聯合授證活動，現場25支台南市醫界各後援會齊聚相挺，黃偉哲醫界大聯盟後援會總會長、台南市醫師公會理事長陳相國，亦邀請衛生局許以霖局長、台灣護理學會理事長陳靜敏共襄盛舉。

黃偉哲邀來青農市集選購優質農特產品

黃偉哲邀來青農市集選購優質農特產品

台南社福團體肯定黃偉哲施政：挺台南，繼續拼

台南社福團體肯定黃偉哲施政：挺台南，繼續拼

黃偉哲打造青年多元發聲管道

黃偉哲打造青年多元發聲管道

台南食農教育結合在地農產實作

台南食農教育結合在地農產實作

關鍵字：

黃偉哲電影賞析憂鬱症

讀者迴響

熱門新聞

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

快訊／劇烈雨彈狂襲！宜蘭大同鄉4校明停班課

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

即／康湖隧道山崩「淹沒出入口」路堵死

劉品言法文超流利！

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

全台各縣市停班課一覽　宜蘭4校停班課

新北河堤淹了！永和人曝「大型泡湯1幕」

14辣妹14男擠小吃店包廂　狂歡開毒趴

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

準備上課！北市「未達停班課標準」　山區學校可視情況「自行決定」

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面