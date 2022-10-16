黃偉哲參與《好好說再見》電影賞析　盼民眾理解及健康面對憂鬱症

▲為協助憂鬱症患者及家屬健康面對憂鬱症，台南市憂鬱症關懷協會16日於全美戲院舉辦《好好說再見》電影賞析，市長黃偉哲親自與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助憂鬱症患者及家屬健康面對憂鬱症，台南市憂鬱症關懷協會16日於全美戲院舉辦《好好說再見》電影賞析，藉由蘇春霖醫師的解說，讓民眾從中學習如何面對生命中的挫折、激發轉念動機、負面情緒轉換及創造思考等運用技巧，選擇適合自己，且能有效紓解情緒的方式。



台南市長黃偉哲偕同副市長戴謙及社會局長陳榮枝到場共襄盛舉，並表示希望與會者在蘇春霖醫師的陪伴下，透過觀影心得分享，對自我人生有更不一樣的體悟及建立正面的人生觀。他也感謝台南市憂鬱症關懷協會長期對憂鬱症患者之關注，協助憂鬱症者及其家屬獲得相關資訊及支持，就如電影《好好說再見》，故事主角在母親與醫師的陪伴下，學習如何面對原諒、愛與死亡，再次理解生命的意義，學習如何與摯愛道別。





憂鬱症已是現代文明病，市府非常重視民眾心理健康，除辦理心理衛生宣導、自殺防治守門人教育訓練、轉介服務、自殺及物質濫用防治宣導，更積極布建社區心理衛生中心，全市37區另設置40個心理諮詢據點，供民眾就近使用服務。此外，每年9月10日至10月10日定為台南市「心理健康月」，期間衛生局結合各局處、醫療院所及民間單位規劃一系列活動，宣導心理健康的重要性。



為扶助弱勢族群，社會局於台南市布建12處社福中心，提供「以家庭為中心，社區為基礎」的福利服務，當民眾因失業、急難事由等生活陷於困境，社福中心社工會立即提供關心慰問，並協助連結資源協助民眾度過危難。





另為協助精神障礙者享有自立生活與融入社區的平等權利，社會局2022年8月於新化成立1處精障會所，可服務40名精神障礙者。精障者可藉由與同儕及工作人員共同參與工作日活動的過程，發展夥伴關係，獲得支持也建立自信。



未來市府將持續辦理各項心理健康活動，如長者心理健康諮詢專線、職場心理健康促進活動、悲傷輔導、青少年心理健康、憂鬱症防治、災難心理重建等，幫助民眾建立並維持良好的身心狀態。