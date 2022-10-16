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馬國女大生今解剖　滂沱雨中父母哀戚離去…待法研所鑑定出爐

記者黃彥傑、蔡怡萍／台北報導

24歲馬來西亞籍蔡姓女子來台就讀銘傳大學，不料竟遭結識不久的陳姓無業男子（30歲）勒斃，全案曝光後引起社會輿論譁然。今日（16）下午在板橋殯儀館報驗蔡女遺體以釐清死因，在4時許已完成解剖相驗，士林地檢署檢察官楊舒婷表示，相關結果有待法醫研究所盡快進行鑑定，並承諾會全力偵辦此案。

▲▼士林地檢署檢察官楊舒婷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲士林地檢署檢察官楊舒婷說明馬國女大生命案。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

這起震驚國內外的馬國女學生命案，肇因13日傍晚新北市三峽警方接獲民眾報案，有男子在鶯歌租屋處服藥自殺，警消緊急將自殺者陳男送醫，陳男一息尚存卻透露自己在士林區大東路民宅內殺害蔡女，警方趕到該址果真發現女子已陳屍床上。

▲▼馬國女大生被殺，父母從殯儀館離開不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

▲馬國女大生命案16日下午進行解剖相驗，母親強忍悲傷至殯儀館離開。

警方鑑識人員發現，死者蔡女雖頸部有勒痕，懷疑遭動手勒斃，但其手掌指甲並無因反抗、而留下對方的手臂皮膚毛屑或防禦性傷痕，陳嫌手臂、身體也沒任何抓傷、瘀腫；檢警指出，命案中遭勒斃的被害人，因窒息劇烈痛苦，通常因生理反應，定會激烈反抗造成上述物理性創傷，這也是犯罪偵查釐清勒斃命案過程中重要的關鍵證據。

不過，涉案陳男及死者蔡女身體、手臂、指甲並無上述痕跡，顯示蔡女遭勒斃前並無任何抵抗跡象，這也讓檢警懷疑蔡女可能遭下藥昏迷後慘遭殺害，或者不排除陳男可能是加工自殺的執行者，但這些假設仍須後定死者大體相驗後，由法醫對女死者進行體內毒藥物採樣檢測才能釐清。

▲▼馬國女大生被殺，父母從殯儀館離開不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

▲馬國女大生父親從殯儀館離開低頭不發一語。

為盡速查明真相，並考量家屬從馬國飛抵台灣的心情，將原訂於18日的解剖提前至16日下午進行，檢警自下午2時在板橋殯儀館進行解剖，至4時許完成，蔡女父母也全程參與。士林地檢署檢察官楊舒婷指出，今天是安排確認蔡女的死因與死亡方式，結果留待法醫研究所進行鑑定，並會請他們盡快處裡，也表示地檢署會全力偵辦、查明事實。

整個相驗過程結束，蔡女的父母也在旁人的攙扶下步出殯儀館，2人戴著帽子、低著頭全程不發一語，看得出蔡母癱軟無力，而蔡父因疲累恍惚、頭部不慎撞擊到半開的鐵門，隨後在滂沱大雨中快步坐上車離去。

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