被議員罵爆！柯文哲回台北「緊急新增行程」　視察內湖康樂隧道口

▲內湖區康樂隧道口，因隧道旁邊坡土石及路樹崩塌滑落，使隧道無法雙向通行。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

尼莎颱風與東北季風共伴效應影響北台灣地區，台北市豪雨災情頻傳，但身為台北市長的柯文哲卻到南投、台中替議員參選人輔選，被許多議員批評，最終取消2個傍晚掃街行程，提早返回台北市；而柯文哲回到台北市之後，則趕往康樂隧道視察搶修進度。

柯文哲16日原訂沒有市政行程，因趁著假日期間以黨主席身份全台走透透，替民眾黨縣市首長、縣市議員參選人站台輔選；柯文哲15日早上待在台北市、晚上替新竹市長參選人高虹安站台；16日更是到南投縣、台中市替縣市議員參選人拉抬選情。

面對外界不斷批評柯文哲不在台北市，跑到外縣市輔選，柯文哲被媒體兩度提及「要不要提早回台北」，但仍選擇留在南投、台中；在諸多議員的批評下，民眾黨16日晚間6時轉述，柯文哲原訂本日傍晚在台中陪參選人掃街，還有晚上在一中街商圈徒步掃街行程將取消，並且返回台北。

台北市政府也於16日晚間7時通知，臨時新增晚間8時20分的柯文哲視察行程，將到康樂隧道關心搶修進度；因隧道旁邊坡土石及路樹崩塌滑落，導致隧道無法雙向通行，經查目前無人車受困，呼籲欲行經該處民眾請提早繞道行駛。

▼民眾黨主席柯文哲16日下午到台中市站台。（圖／民眾黨提供）