快訊／豪雨釀災柯文哲還南下輔選？　蘇貞昌：人民比選舉輸贏重要

▲蘇貞昌赴中央災害應變中心視察。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

受到颱風尼莎影響，全台多個縣市降豪雨，氣象局針對11個縣市發布豪雨特報，包括台北市、宜蘭縣等縣市都陸續傳出災情。行政院長蘇貞昌16日取消下午至晚上的行程，趕赴中央災害應變中心視察，對於身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲仍持續輔選行程，蘇揆諷刺說，「希望每位首長能夠認識到，人民的生命財產比選舉的輸贏重要」。

媒體今天下午詢問，蘇揆取消輔選行程來視察，面對北市陸續傳出颱風豪雨災情，柯文哲仍持續輔選行程，在南投、台中趴趴走？蘇貞昌說，天有不測風雲，雖然沒有發布陸上警報，但是風雨蠻大，尤其是雨勢，希望每位首長能夠認識到，人民的生命財產比選舉的輸贏重要，能夠堅守崗位，督導一切，讓災害減到最小。

蘇貞昌說，同時，對於地方如果有難以獨力對付的，中央都已經派出支援，如果有任何需要，也請隨時跟中央聯繫，保持大家一體合作來減少人民生命財產的損失。

行政院今天中午發布臨時通知指，因應16日下午北部與東北部地區雨勢增強，蘇貞昌取消下午至晚上的原訂行程，改於下午2點前往中央災害應變中心視察。此外，民進黨今天自上午開始陸續宣布，因天候因素取消新竹縣百工百業挺周江杰後援會成立大會、新竹市長參選人沈慧虹競總成立大會、「中央地方作伙拚．民主台灣大步行」基隆場等活動。

▼蘇貞昌下午赴中央災害應變中心視察。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）