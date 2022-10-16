基隆+610！專責病房空床率53.7%　林右昌籲儘速接種疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（16日）公布國內本土病例，新增4萬1481例，其中基隆新增610例，全市專責病房空床率53.7%，市長林右昌表示，一連兩天在基隆港務分公司設置大型接種站，為市民施打Moderna（莫德納）次世代雙價疫苗，同時也為65歲以上長者施打流感疫苗，衛生局也在全市各區規劃COVID-19及流感疫苗接種服務，呼籲大家多加利用。

衛生局表示，為了讓市民流感疫苗接種能更加便利，自10月1日起在七區衛生所與51家合約院所同步提供接種服務，在10月底前還另外於社區及職場安排100處接種站，歡迎市民就近前往施打疫苗。有關流感合約醫療院所相關資訊，都可以在基隆市衛生局網站／最新消息查詢，或撥打衛生局防疫專線：02-24276154洽詢。

衛生局提醒市民朋友，由於流感疫苗施打後至少需約2週才會產生足夠保護效果，為能有效預防感染，請儘早攜帶身分證、兒童接種手冊及健保卡到衛生所或合約醫療院所完成接種（衛生所免費，部分合約醫療院所則需自付部份費用）。

在基隆市疫情部分，本市今日610名確診人數中，包括外縣市通報64例，佔10.49%；其中女性346人、男性264人；若以年齡別區分的話，45-54歲有116人最多，占19.02%；15-24歲有95人次之，占15.57%，至於75歲以上的長者有27人、65-74歲有51人、6歲以下有30人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房136床，目前收治62人、空床74床，空床率53.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症37名、中症4名、輕症6名；部立基隆醫院：重症1名、輕症13名；礦工醫院：輕症1名；三總基隆分院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估19萬3298人，利用快速通道的有5萬0177人，有11萬1180人完成居家醫療評估，居家醫療已入案8萬7826人，條件不符合則有2萬3414人。

【更多新聞】

►遲緩生遭痛毆！霸凌者囂張對話曝 基隆市教育處回應了

►快訊／台62線自撞護欄！砂石車「斷頭」躺路中央 駕駛腳骨折送醫

►基隆市場攤商手機屢遭竊 「2條通」慣竊超商落網

►水電工深夜爬上房東女兒床摸奶 她嚇到噤聲...隔天向老師哭訴

►無照男自撞砂石車釀5傷！2月大兒隔年溢奶嗆死 妻提告結果出爐

►拉女班長看A片打手槍！國小導師慘遭解聘 3年後法官判他無罪