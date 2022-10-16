快訊／今增65死、本土+41481！　另增60例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增41,541例COVID-19確定病例，分別為41,481例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。
指揮中心表示，今日新增之41,481例本土病例，為19,064例男性、22,405例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,887例)，臺中市(5,340例)，高雄市(4,709例)，桃園市(4,216例)，臺北市(4,145例)，臺南市(3,453例)，彰化縣(2,134例)，屏東縣(1,346例)，新竹縣(1,025例)，雲林縣(1,024例)，新竹市(927例)，苗栗縣(871例)，宜蘭縣(807例)，嘉義縣(799例)，南投縣(684例)，基隆市(610例)，花蓮縣(496例)，嘉義市(464例)，臺東縣(241例)，金門縣(157例)，澎湖縣(135例)，連江縣(11例)。
▲10/16新增病例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為41例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月13日至10月14日，死亡日期介於10月6日至10月14日。
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