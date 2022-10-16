快訊／今增65死、本土+41481！　另增60例境外移入

針對高端新冠疫苗緊急授權（EUA）審查未錄影，民進黨台北市長候選人陳時中昨稱，台灣是台灣、國外是國外，擔心專家學者被抹黑，所以用集體決議。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（16日）上午受訪時開嗆，陳時中這樣說凸顯他沒國際觀。