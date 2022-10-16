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不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新冠疫情仍處於高原期。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

不是新冠肺炎！兒科醫師徐嘉賢表示，最近大家應該都聽過「RSV呼吸道融合病毒」，特徵是狂咳、超多痰、聲音沙啞，部分會發燒、呼吸急促，最近門診當中有幾乎一半的患者都是這個狀況，也已經不再局限在2歲以下的幼兒，連大孩子、甚至大人都會得到。

徐嘉賢15日在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書說，這是非常難搞、很強的病毒，很多患者會咳兩個禮拜以上，父母真的被搞到人仰馬翻。

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近期兒科急診人數上升，臨床醫師也觀察到有感染呼吸道融合病毒的小朋友出現。指揮中心發言人莊人祥13日說明，根據國內監測資料，呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytical Virus，RSV）近四周確實有上升現象，上周實驗室檢出118件陽性，主要都是6歲以下為主，佔了98.5%。

▼指揮中心說明，呼吸道融合病毒近四周確實有上升現象。（圖／林口長庚醫院提供）

▲▼兒童「免疫負債」來了！未滿月嬰染RSV激增　醫憂籲防疫勿鬆懈。（圖／林口長庚提供）

林口長庚醫院副院長邱政洵醫師指出，RSV是單股的RNA病毒，好發於秋季至春季，台灣位處亞熱帶，四季溫度分界不顯著，所以一年四季都會出現；此病毒主要藉由飛沫或接觸傳染，潛伏期約為2-8天，會在人類呼吸道細胞繁殖並破壞，造成發炎反應，使細支氣管水腫並發生黏液阻塞。

RSV初期症狀與感冒類似，包括發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促、餵食困難、肺部痰液增加，或是呼吸時會聽到「咻咻咻」的喘鳴聲。由於嬰幼兒的呼吸道相對狹小，因此易因為增多的痰液，造成小氣道阻塞，而發生呼吸急促、呼吸窘迫，甚至出現發紺或呼吸暫停。

一般健康的寶寶若感染RSV住院，平均住院天數約需5到7天，但對於肺部發育未完全的早產兒，或是免疫功能不全的小寶寶，例如先天性心臟病或神經肌肉疾病，就是非常棘手的問題，嚴重者會造成呼吸困難，住進加護病房和重症的風險就相對非常的高。呼吸道融合病毒感染尚無特效療法，治療通常以支持性療法為主，包括氧氣給予、化痰等。

林口長庚新生兒科主任江明洲醫師建議，未滿33周或合併慢性肺病的早產兒，以及符合條件的先天性心臟病童等高危險族群寶寶，可施打RSV單株抗體疫苗，提供良好抵抗力；家長照顧家中嬰幼兒必須勤洗手與消毒，同時避免帶嬰幼兒出入人潮擁擠的公共場合。

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