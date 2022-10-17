快訊／土石流紅色警戒擴大至75條　北市4區「紅黃警戒」





▲農委會水土保持局持續發布土石流警戒。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

雖然颱風尼莎遠離，但今天北部、東半部仍有致災降雨機率。農委會水土保持局今（17日）上午持續針對台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、基隆市、新竹縣、花蓮縣等7縣市，發布土石流及大規模崩塌警報，台北市士林區溪山里列「紅色警戒」，北投區、內湖區、南港區「黃色警戒」，水保局提醒民眾，配合政府進行必要避難或撤離。

依據水保局今（17日）上午最新發布的土石留級大規模崩塌警報，目前土石流紅色警戒75條，分布台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市等5縣市10鄉37村；黃色警戒91條，分布於台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、桃園市、新竹縣等7縣16鄉41村；也針對桃園市復興區華陵里發布大規模崩塌紅色警戒、新竹縣尖石鄉秀巒村大規模崩塌黃色警戒。

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土石流紅色警戒區域集中台北市士林區溪山里、宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、基隆市暖暖區，以及新北市瑞芳區、石碇區、三芝區、平溪區、雙溪區和汐止區。

黃色土石流警戒包括台北市北投區湖田里、南港區九如里、舊莊里，內湖區港華里、西安里、西康里，以及宜蘭縣大同鄉、桃園市復興區、基隆市七堵區、新竹縣尖石鄉、花蓮縣秀林鄉，新北市則包括淡水區、烏來區、深坑區、萬里區、三峽區、瑞芳區、新店區等。

水保局指出，紅色警戒則是實際降雨已達土石流警戒基準值，地方政府應勸告或強制其撤離，並進行適當安置；黃色警戒為預測雨量大於土石流警戒基準值，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流防災資訊網。

★75條土石流紅色警戒分布於：5縣（市）10 鄉（鎮市區）37村（里）。

臺北市士林區溪山里

宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村

桃園市復興區三光里、華陵里

基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里

新北市三芝區店子里、圓山里

新北市瑞芳區上天里、光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里

新北市平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里

新北市汐止區白雲里、茄苳里、保新里、東山里

新北市雙溪區三貂里、泰平里

新北市石碇區潭邊里、烏塗里、永定里

★91條土石流黃色警戒分布於：7縣（市）16鄉（鎮市區）41村（里）

臺北市區北投區湖田里，南港區九如里、舊莊里，內湖區港華里、西安里、西康里

宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村

桃園市復興區高義里、羅浮里、義盛里

基隆市七堵區長安里、泰安里、長興里

新北市瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里、碩仁里

新北市三峽區金圳里、插角里、有木里

新北市深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里

新北市萬里區溪底里、中幅里、龜吼里、野柳里、大鵬里

新北市淡水區水源里

新北市烏來區福山里

新北市新店區雙坑里

新竹縣尖石鄉秀巒村、玉峰村

花蓮縣秀林鄉文蘭村、壽豐鄉池南村，

★大規模崩塌紅色警戒分布於：桃園市復興區華陵里

★大規模崩塌黃色警戒分布於新竹縣尖石鄉秀巒村

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