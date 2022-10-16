愈選愈瘋狂？　陳時中競辦轟藍白「廉價政治口水操弄選民」

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數41天，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤16日批評，對比陳時中昨天出席信維大樓區分所有權人會議，國民黨台北市長參選人蔣萬安卻南下台中拚選舉，無黨籍台北市長參選人黃珊珊也急著合體台北市長柯文哲，痛批選舉「愈選愈瘋狂」，藍白陣營「以廉價的政治口水來操弄選民」。

吳思瑤今天透過臉書發文批評說，「選前也瘋狂，危機見本性」，選前衝刺，候選人的行程可以觀察出一些端倪，對比陳時中昨天上午與山友齊聚提出「山林政策」，晚上與新住民姐妹聚會，提出要成立新住民創意產業園區，並在12個行政區都設立新住民單一窗口，將12月18日訂為「新住民日」，盼讓台北市成為新住民共同的家。

吳思瑤說，陳時中也親自出席信維大樓區分所有權人會議，該案在台北是公辦都更指標案例，但卡在市府要求90%同意的高門檻而難以執行，這座50年老舊住宅，住戶多屬弱勢及長者，公安、環境問題亟需解決，蔣萬安、黃珊珊卻都缺席了。

吳思瑤批評，蔣萬安昨天急著合體台中市長盧秀燕，南下台中拚選舉，還攻擊疫情鬼扯疫苗，拿抹黑當提款機，毫無建設性言論與市政高度；黃珊珊則合體柯文哲，單日4場同台，柯文哲為挽救黃珊珊選情，用歪理繆論操作棄保，「每天罵民進黨、對抗中央的柯文哲，還想操作民進黨支持者改投黃珊珊，他敢講大家可不敢聽！」

吳思瑤感慨說，選舉投票日倒數41天，這場離題的選戰確實愈選愈瘋狂，偏離選舉正軌的藍白候選人，每天只想以廉價的政治口水來操弄選民，而陳時中倒是沈穩不受干擾，以政策訴求，持正道而行，負責任提出加倍的政見，不要小看了台北市民的智慧，雖然不缺瘋狂的政客，但台北擁有更多理性的市民。