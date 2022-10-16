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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

愈選愈瘋狂？　陳時中競辦轟藍白「廉價政治口水操弄選民」

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室召開台北隊長召集令暨阿中與你相見歡活動起跑記者會，競選團隊吳思瑤、林楚茵、莊瑞雄及張茂楠正式宣告陳時中競選活動的空戰陸戰即日起展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數41天，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤16日批評，對比陳時中昨天出席信維大樓區分所有權人會議，國民黨台北市長參選人蔣萬安卻南下台中拚選舉，無黨籍台北市長參選人黃珊珊也急著合體台北市長柯文哲，痛批選舉「愈選愈瘋狂」，藍白陣營「以廉價的政治口水來操弄選民」。

吳思瑤今天透過臉書發文批評說，「選前也瘋狂，危機見本性」，選前衝刺，候選人的行程可以觀察出一些端倪，對比陳時中昨天上午與山友齊聚提出「山林政策」，晚上與新住民姐妹聚會，提出要成立新住民創意產業園區，並在12個行政區都設立新住民單一窗口，將12月18日訂為「新住民日」，盼讓台北市成為新住民共同的家。

吳思瑤說，陳時中也親自出席信維大樓區分所有權人會議，該案在台北是公辦都更指標案例，但卡在市府要求90%同意的高門檻而難以執行，這座50年老舊住宅，住戶多屬弱勢及長者，公安、環境問題亟需解決，蔣萬安、黃珊珊卻都缺席了。

吳思瑤批評，蔣萬安昨天急著合體台中市長盧秀燕，南下台中拚選舉，還攻擊疫情鬼扯疫苗，拿抹黑當提款機，毫無建設性言論與市政高度；黃珊珊則合體柯文哲，單日4場同台，柯文哲為挽救黃珊珊選情，用歪理繆論操作棄保，「每天罵民進黨、對抗中央的柯文哲，還想操作民進黨支持者改投黃珊珊，他敢講大家可不敢聽！」

吳思瑤感慨說，選舉投票日倒數41天，這場離題的選戰確實愈選愈瘋狂，偏離選舉正軌的藍白候選人，每天只想以廉價的政治口水來操弄選民，而陳時中倒是沈穩不受干擾，以政策訴求，持正道而行，負責任提出加倍的政見，不要小看了台北市民的智慧，雖然不缺瘋狂的政客，但台北擁有更多理性的市民。

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