馬國女大生今下午驗屍　法醫要查有無遭下藥...關鍵原因曝

▲24歲馬國女大生遭男網友勒斃，16日下午相驗。（圖／翻攝自當事人IG）

記者張君豪／台北報導

24歲馬來西亞籍的蔡姓女學生來台就讀銘傳大學，外型亮麗身材勻稱的她也擔任商業平面外拍模特，13日卻遭甫認識一周的無業陳男（30歲）勒斃；這是繼2020年10月台南長榮大學馬國鍾姓女學生遭歹徒擄走性侵殺害後，近年第二起馬國女學生再台灣慘遭殺愛意外。檢警發現涉案陳嫌，以及女死者手臂、身體指甲處並未發現皮屑及防禦性傷痕，認定案件另有疑點，16日下午2點將在板橋殯儀館報驗蔡女遺體釐清命案過程。

▲馬國女大生被殺害，家屬14日晚上抵台，15日上午前往殯儀館見最後一面。（圖／記者邱中岳翻攝）

這起震驚國內外的馬國女學生命案，肇因13日傍晚新北市三峽警方接獲民眾報案有男子在鶯歌租屋處服藥自殺，警消緊急將自殺者陳男送醫，陳男一息尚存卻透露自己在士林區大東路民宅內殺害蔡女，整起命案才曝光。

北市警方接獲新北警傳遞命案資訊後，立刻派員到場，果真發現蔡女陳屍住處內且氣絕多時，且脖子上有勒痕，懷疑遭陳男動手勒斃殺害；轄區士林警方立刻派員趕赴醫院戒護涉案陳男。

▲馬國女大生父親獲悉命案發生後，趕來台灣處理後續事宜。（圖／記者黃宥寧翻攝）

但警方鑑識人員發現，死者蔡女遭勒斃過程，手掌指甲並無因反抗兇嫌施暴勒頸，留下對方的手臂皮膚毛屑或防禦性傷痕，陳嫌手臂、身體也沒任何抓傷、瘀腫；檢警指出，命案中遭勒斃的被害人，因窒息劇烈痛苦，通常因生理反應，定會激烈反抗造成上述物理性創傷，這也是犯罪偵查釐清勒斃命案過程中重要的關鍵證據。

不過，涉案陳男及死者蔡女身體、手臂、指甲並無上述痕跡，顯示蔡女遭勒斃前並無任何抵抗跡象，檢警懷疑蔡女可能遭下藥昏迷後慘遭殺害，或者不排除陳男可能是加工自殺的執行者，但上述假設仍須後定死者大體相驗後，由法醫對女死者進行體內毒藥物採樣檢測才能釐清。

警方也緊急查扣蔡女、陳男住處5支手機、一台平板電腦後送進行數位鑑識，釐清兩人認識後的通訊、聯絡訊息對話，希望藉此查明這起命案真相。

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