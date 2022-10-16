　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬國女大生今下午驗屍　法醫要查有無遭下藥...關鍵原因曝

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲24歲馬國女大生遭男網友勒斃，16日下午相驗。（圖／翻攝自當事人IG）

記者張君豪／台北報導

24歲馬來西亞籍的蔡姓女學生來台就讀銘傳大學，外型亮麗身材勻稱的她也擔任商業平面外拍模特，13日卻遭甫認識一周的無業陳男（30歲）勒斃；這是繼2020年10月台南長榮大學馬國鍾姓女學生遭歹徒擄走性侵殺害後，近年第二起馬國女學生再台灣慘遭殺愛意外。檢警發現涉案陳嫌，以及女死者手臂、身體指甲處並未發現皮屑及防禦性傷痕，認定案件另有疑點，16日下午2點將在板橋殯儀館報驗蔡女遺體釐清命案過程。

▲▼馬國女大生被殺害，家屬14日晚上抵台，15日上午前往殯儀館見最後一面。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲馬國女大生被殺害，家屬14日晚上抵台，15日上午前往殯儀館見最後一面。（圖／記者邱中岳翻攝）

這起震驚國內外的馬國女學生命案，肇因13日傍晚新北市三峽警方接獲民眾報案有男子在鶯歌租屋處服藥自殺，警消緊急將自殺者陳男送醫，陳男一息尚存卻透露自己在士林區大東路民宅內殺害蔡女，整起命案才曝光。

北市警方接獲新北警傳遞命案資訊後，立刻派員到場，果真發現蔡女陳屍住處內且氣絕多時，且脖子上有勒痕，懷疑遭陳男動手勒斃殺害；轄區士林警方立刻派員趕赴醫院戒護涉案陳男。

▲▼ 馬國女大生父&前男友 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲馬國女大生父親獲悉命案發生後，趕來台灣處理後續事宜。（圖／記者黃宥寧翻攝）

但警方鑑識人員發現，死者蔡女遭勒斃過程，手掌指甲並無因反抗兇嫌施暴勒頸，留下對方的手臂皮膚毛屑或防禦性傷痕，陳嫌手臂、身體也沒任何抓傷、瘀腫；檢警指出，命案中遭勒斃的被害人，因窒息劇烈痛苦，通常因生理反應，定會激烈反抗造成上述物理性創傷，這也是犯罪偵查釐清勒斃命案過程中重要的關鍵證據。

不過，涉案陳男及死者蔡女身體、手臂、指甲並無上述痕跡，顯示蔡女遭勒斃前並無任何抵抗跡象，檢警懷疑蔡女可能遭下藥昏迷後慘遭殺害，或者不排除陳男可能是加工自殺的執行者，但上述假設仍須後定死者大體相驗後，由法醫對女死者進行體內毒藥物採樣檢測才能釐清。

警方也緊急查扣蔡女、陳男住處5支手機、一台平板電腦後送進行數位鑑識，釐清兩人認識後的通訊、聯絡訊息對話，希望藉此查明這起命案真相。

【相關新聞】

►獨／神秘黑幫毒梟祭家法斬內鬼　GPS引殺機已釀1死1失蹤1重傷

►獨／新店咖啡商遭4槍爆頭內幕曝　神秘黑幫蒸發數十億全算他帳

►網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
俄「徵兵官員」離奇亡！　陳屍自家庭院
合歡山圍籬被12級風吹倒！　遊客不怕死闖入
八點檔女星「突被導演要求脫衣褲」！　解放超兇半球羞爆
高職女遭毆打霸凌「老師要她忍一下」！　教育局回應了
高雄14辣妹包廂戰14男！　桌上擺滿這些慘了
民進黨議員候選人酒駕入監！　撤銷參選資格
「死後世界」什麼都沒有！他死了90分鐘復活　曝睜眼第1幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陽台摔狗辯「在玩」！高雄飼主引眾怒　動保處回應了

苗栗男持破壞剪偷娃娃機零錢箱　店主當場堵人報警

合歡山武嶺亭工程圍籬被12級強陣風吹倒　遊客不怕死闖入拍照

高職女學生遭毆打霸凌…老師要她忍一下！高雄教育局要調查了

暴雨炸台！新北新店溪、大漢溪水門下午關閉　將強制拖吊堤外車輛

「防水閘門沒關」害宜蘭七賢村慘淹？河川局：清晨5點半就關了

14辣妹狂戰14男擠小吃店包廂…嗨唱扭臀！　一查是開毒趴

北橫台7線大同鄉英士路段坍方　道路阻斷延至17時搶通

馬國女大生今下午驗屍　法醫要查有無遭下藥...關鍵原因曝

高雄女駕駛撞輕軌號誌再衝騎樓！義交跳起來逃命畫面曝

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

趙正平遭小S爆料「罵哭女工作人員」　當事人一來…他補刀：穿得像乞丐XD

陽台摔狗辯「在玩」！高雄飼主引眾怒　動保處回應了

苗栗男持破壞剪偷娃娃機零錢箱　店主當場堵人報警

合歡山武嶺亭工程圍籬被12級強陣風吹倒　遊客不怕死闖入拍照

高職女學生遭毆打霸凌…老師要她忍一下！高雄教育局要調查了

暴雨炸台！新北新店溪、大漢溪水門下午關閉　將強制拖吊堤外車輛

「防水閘門沒關」害宜蘭七賢村慘淹？河川局：清晨5點半就關了

14辣妹狂戰14男擠小吃店包廂…嗨唱扭臀！　一查是開毒趴

北橫台7線大同鄉英士路段坍方　道路阻斷延至17時搶通

馬國女大生今下午驗屍　法醫要查有無遭下藥...關鍵原因曝

高雄女駕駛撞輕軌號誌再衝騎樓！義交跳起來逃命畫面曝

老家住4層樓透天！他搬進大樓憂「不習慣」　網曝2優點：超方便

台灣虎航今首航北海道第三個航點札幌　涵管與旭川明年才能復飛

俄「徵兵官員」離奇亡！陳屍自家庭院圍籬旁　曾打過車臣戰爭

陽台摔狗辯「在玩」！高雄飼主引眾怒　動保處回應了

外縣市輔選動作頻頻　有意角逐2024大選？盧秀燕：想太多！

苗栗男持破壞剪偷娃娃機零錢箱　店主當場堵人報警

新竹城市馬拉松「獎座裝反」晶片感應失效！　網酸：致敬女廁門鎖

靈鷲山風雨無阻淨灘　 80人讓地球稍稍喘息

啦啦隊女神爆黑暗期！遭網路霸凌「全世界沒人幫妳」

無黨黃希賢競總成立　基隆不要藍綠黑金...要清白「好蘋果」

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

宜蘭七賢村疑未關閘門　蘭陽溪水倒灌慘淹

高雄失智婦失蹤…亡夫頭七當天尋獲遺體

館長對馬來西亞道歉：來台灣被殺剛好而已

宜蘭大淹水　8遊客受困民宿搭橡皮艇撤離

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

尼莎暴雨炸宜蘭！災情照片曝「路面全消失」

馬國女慘死遭批台灣治安差　高大成：好100倍

即／台中2大學生喝到斷片送醫　20歲女橫躺排球場

醉警載兒上學出車禍！2車3人撞飛

14辣妹14男擠小吃店包廂　狂歡開毒趴

女學生遭霸凌關禁閉　老師竟回「再忍一下」

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

陽明山爆「第2波土石流」！里長勘災愛車慘受困

更多熱門

相關新聞

館長對馬來西亞道歉：來台灣被殺剛好而已

館長對馬來西亞道歉：來台灣被殺剛好而已

馬來西亞24歲蔡姓女大生來台求學，卻被30歲陳姓男子殺害。對此館長陳之漢在15日晚間的直播向馬來西亞道歉，來台灣被殺剛好而已，殺人也不會償命，司法並不會還你公道，如果會怕就不要來台灣，能不要來台灣就不要來台灣。

黃明志諷「台灣安全」被出征　大馬網友嘆氣

黃明志諷「台灣安全」被出征　大馬網友嘆氣

馬國女大生遇害　檢這原因「提早2天解剖」

馬國女大生遇害　檢這原因「提早2天解剖」

即／馬國女大生遇害！《17LIVE》首發聲明

即／馬國女大生遇害！《17LIVE》首發聲明

馬國女大生慘被殺害　家人今赴殯儀館悲痛認屍

馬國女大生慘被殺害　家人今赴殯儀館悲痛認屍

關鍵字：

馬國女大生命案大東路士林陳男三峽

讀者迴響

熱門新聞

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

劉品言法文超流利！

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

天王嫂手滑自拍片外流！40分鐘才發現

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

林襄「掀裙露屁股」大尺度19秒片瘋傳！走光急被打碼

宜蘭七賢村疑未關閘門　蘭陽溪水倒灌慘淹

黃子佼拜託外送平台「增加1功能」！釣出大批苦主

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面